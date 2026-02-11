Temporada de impuestos 2026: ¿Qué pasa si un migrante hace trampa en la declaración y pago?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos de 2026 ha comenzado oficialmente en Estados Unidos, y con ella, se encienden las alarmas para la comunidad inmigrante.

Mientras millones de contribuyentes se apresuran a cumplir con sus obligaciones antes de la fecha límite del 15 de abril, las autoridades federales advierten sobre las graves consecuencias de intentar "engañar" al sistema.

Hacer trampa en la declaración de impuestos no es solo un error financiero; para un extranjero, es un movimiento que pone en riesgo su derecho a permanecer en el país.

El IRS pone la mira en las declaraciones de 2026

Desde finales de enero, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha estado procesando millones de formularios.

De acuerdo con el IRS, el uso de inteligencia artificial para detectar discrepancias en los ingresos reportados y deducciones infladas ha aumentado considerablemente este año.

Muchos migrantes, ya sea por desconocimiento o por recibir un mal asesoramiento, podrían sentirse tentados a declarar dependientes que no residen en el país o a omitir ingresos obtenidos en efectivo.

Sin embargo, el IRS es claro: la omisión deliberada se considera fraude.

Consecuencias migratorias: del "buen carácter moral" a la deportación

El verdadero riesgo no es solo la multa, sino lo que puede pasar con tu estatus legal.

Según expertos de la organización American Immigration Council, el sistema de inmigración en Estados Unidos exige que demuestres un "Buen Carácter Moral" para procesos como obtener la Green Card o la Naturalización.

Denegación de trámites: Si tienes un historial de fraude fiscal, eso puede ser suficiente para que USCIS rechace tu solicitud de residencia permanente.

Delitos de bajeza moral: Si el fraude supera ciertos montos o involucra robo de identidad, se considera un delito grave.

Esto puede llevar a la revocación de visas actuales y a procesos de deportación inmediatos.

Inhabilitación permanente: En situaciones graves, el migrante podría enfrentarse a una prohibición de reingreso al país de por vida.

La importancia del ITIN y la transparencia

Incluso quienes no tienen un Número de Seguro Social deben declarar usando el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Fuentes como la American Immigration Lawyers Association (AILA) subrayan que declarar correctamente, incluso si se tiene una deuda, puede beneficiar al migrante en futuros juicios, ya que muestra la intención de cumplir con las leyes estadounidenses.

Si un contribuyente se da cuenta de un error en su declaración, lo mejor es presentar una declaración enmendada (Formulario 1040-X) antes de que el IRS inicie una auditoría.

La transparencia sigue siendo la mejor estrategia para quienes buscan construir un futuro sólido en la Unión Americana.

