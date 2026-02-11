Lamentable

Tragedia en el Caribe panameño: dos venezolanos mueren en naufragio rumbo a Colombia

La travesía marítima desde Miramar hasta Puerto Obaldía se ha convertido en una alternativa para los migrantes que buscan evitar la peligrosa selva del Darién.

Por Jessica Molero
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 10:49 am
Foto: Cortesía

 

Una tragedia en el Caribe panameño cobró la vida de tres migrantes tras el naufragio de una embarcación que se dirigía a Puerto Obaldía, en la frontera con Colombia

Entre los fallecidos se encuentran dos mujeres venezolanas y un hombre colombiano, mientras que otra migrante venezolana se encuentra en estado de salud reservado tras el accidente, según informó Unionradio.

Detalles del naufragio

El bote transportaba 16 personas y partió del puerto de Miramar, un punto habitual para migrantes que regresan de Norteamérica tras ver frustrados sus intentos de llegar a Estados Unidos. 

La embarcación volcó en aguas de la comarca Guna Yala, donde cuatro personas quedaron atrapadas bajo la lancha, complicando las labores de rescate.

El Congreso General Guna Yala, autoridad indígena de la región, informó que los sobrevivientes fueron auxiliados y la mujer venezolana herida fue trasladada al puesto de salud de Wissubwala, desde donde se prevé su traslado a la ciudad de Panamá para recibir atención especializada. 

Otro percance ocurrido más temprano en la zona involucró a otra embarcación, cuyos ocupantes lograron sobrevivir.

Entre los fallecidos figuran dos venezolanas y un colombiano, mientras que el resto de los ocupantes fue rescatado con éxito. La Autoridad Marítima de Panamá confirmó los decesos y señaló que las investigaciones para determinar las causas del accidente ya fueron iniciadas.

Miércoles 11 de Febrero - 2026
