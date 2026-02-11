TPS Honduras, Nicaragua y Nepal 2026: ¿Qué significa el fallo judicial y qué deben hacer los beneficiarios?

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que afecta a parte de la comunidad migrante, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revocó, el fallo que protegía a más de 60,000 beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Esta resolución judicial abre la puerta para que el gobierno actual proceda con la eliminación del programa humanitario para estos tres países, una medida que había sido bloqueada previamente por tribunales menores.

¿Qué significa este fallo para los beneficiarios?

Lo primero que debe tener en cuenta es que es vital mantener la calma: la deportación no es inmediata.

El fallo permite la eliminación del estatus, pero existen procesos administrativos y plazos de gracia que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe publicar.

No obstante, la organización Alianza Nacional del TPS advierte que miles de familias quedan ahora en un limbo legal tras años de vivir y trabajar legalmente en EEUU.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la decisión en sus redes sociales, calificando al TPS como una "amnistía de facto" y argumentando que las condiciones en los países de origen han mejorado lo suficiente para que los ciudadanos regresen.

Es válido recordar que, a diferencia de Honduras y Nicaragua, otros países como Venezuela, Haití y El Salvador han tenido extensiones o rediseñaciones en periodos recientes bajo otras cortes o acuerdos.

Sin embargo, este fallo sienta un precedente peligroso para la estabilidad de todos los programas de TPS activos.

La defensa legal: rumbo a la Corte Suprema

El gobierno de Honduras, a través de su Cancillería, y organizaciones defensoras de derechos civiles en EEUU ya han adelantado que la batalla no ha terminado.

Apelación: se espera que los abogados de los inmigrantes soliciten una revisión en “banc”, ante todos los jueces del circuito, o eleven el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué se quiere eliminar?

El TPS fue diseñado como una protección temporal ante desastres, como el Huracán Mitch en 1999 para Centroamérica o el terremoto de 2015 en Nepal.

Mientras que las administraciones pasadas lo renovaron por la persistente inestabilidad, la administración actual sostiene que el carácter "temporal" debe respetarse y concluirse definitivamente.

Eso, a pesar de que estudios del ‘Center for American Progress’ sugieren que la pérdida del TPS para estos tres países restaría miles de millones de dólares al PIB estadounidense en una década, debido a la pérdida de mano de obra calificada en construcción y servicios

¿Qué hacer si eres uno de los afectados?

Si tienes TPS de Honduras, Nicaragua o Nepal, considera estos pasos inmediatos:

Consulta legal: busca un abogado de inmigración acreditado. No todos los casos son iguales; podrías ser elegible para otros beneficios como la Ley de Ajuste o peticiones familiares que no habías explorado. Mantén tus documentos al día: asegúrate de tener copias de todos tus permisos de trabajo y recibos de renovación anteriores. Evita estafas: ningún oficial de inmigración te llamará para pedirte dinero por "arreglar" tu situación tras este fallo. Las citas y trámites se anuncian oficialmente en el sitio de USCIS. Plan de emergencia: mantén a mano los contactos de tu consulado local y de organizaciones de defensa como la National Day Laborer Organizing Network.

