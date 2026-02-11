Acosaba a mujeres en baños de gimnasios y universidades: detienen a un hombre por varios casos de allanamiento

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 27 años fue arrestado por su vinculación con múltiples incidentes similares relacionados con allanamientos en los baños de mujeres de la Universidad del Norte de Texas (UNT) y la Texas Woman’s University (TWU).

Según un comunicado de la policía de Denton, el ciudadano Jeremiah Devereaux quedó bajo custodia el pasado miércoles.

El acusado enfrenta cargos relacionados con allanamiento ilegal y exposición indecente, con una fianza de 5.000 dólares.

Ingresó varias veces a baños de mujeres

El pasado 31 de enero, agentes policiales atendieron una llamada por allanamiento ilegal. Testigos informaron que Devereaux entró en el vestuario, el sauna y el baño de mujeres de un gimnasio local.

“Devereaux huyó del lugar, pero los agentes lo localizaron y arrestaron, debido a una orden de arresto pendiente por robo”, reseñó la policía en su comunicado, citado por AlDíaDallas.

La policía de Denton informó que la policía de UNT investigaba un incidente de exhibicionismo indecente ocurrido el 30 de enero, al parecer, el hombre se exhibió ante una mujer en un baño del campus.

Investigadores de las agencias de seguridad determinaron que Devereaux también era sospechoso de ese incidente y obtuvieron una orden de arresto.

El acusado había sido arrestado en varias ocasiones

En enero del año pasado, en un incidente en TWU, Devereaux fue arrestado por allanamiento ilegal y resistencia al arresto tras seguir a una víctima femenina hasta un baño.

Los registros penitenciarios en línea detallaron que por ese incidente se le fijó una fianza de 1.000 dólares, por ambos cargos combinados. Posteriormente, fue liberado el 1 de abril.

En agosto, Devereaux había sido arrestado nuevamente y enfrentó cargos relacionados con allanamiento ilegal, según los registros penitenciarios. Fue liberado el 26 de octubre tras cumplir condena.

El ciudadano también fue arrestado en 2017 por cargos relacionados con agresión sexual agravada en Aubrey, según consta en los registros penitenciarios. Ingresó en prisión el 12 de abril y fue liberado el 13, un día después de su detención. Su fianza se fijó en 20 mil dólares.

“Con base en los hallazgos de la investigación hasta el momento, los detectives creen que podría haber más incidentes no denunciados relacionados con Devereaux”, declaró la policía de Denton.

