Conoce la montañana rusa de Texas que romperá 6 récord guinness: en imágenes

El estado de Texas se prepara para recibir una de las estructuras más imponentes en la historia de los parques temáticos modernos. Esta obra de ingeniería busca atraer a miles de entusiastas de las emociones fuertes de todo el mundo.

Los diseñadores enfocan sus esfuerzos en crear una experiencia sensorial única que combine velocidad extrema con giros inesperados. La construcción avanza a paso firme para cumplir con los estándares de seguridad y entretenimiento más exigentes.

La industria de los parques de diversiones anticipa un impacto económico positivo en la región norte del estado tras esta apertura. Los visitantes disfrutarán de una infraestructura renovada que incluye zonas temáticas y tecnología de punta en cada trayecto.

Así será la montaña rusa en Texas que romperá seis récords mundiales bajo el nombre de "Tormenta" en Six Flags. La empresa confirma que esta atracción superará las marcas actuales de altura, velocidad y longitud en la categoría.

¿Qué récords romperá la montaña rusa en Texas?

La estructura "Tormenta" presume una caída de 309 pies que dejará sin aliento a los pasajeros desde el primer descenso. Además, el recorrido integra una inclinación de 95 grados, lo cual supera la verticalidad tradicional de las pistas clásicas.

La velocidad del trayecto promete cifras de vértigo que sitúan a esta máquina como la más rápida de su tipo. Six Flags busca consolidar su dominio en el mercado de la adrenalina con este lanzamiento previsto para el año 2026.

La longitud total del riel también establece una nueva marca global que extiende la duración de la experiencia para los usuarios. Cada metro de la pista cuenta con sensores de alta precisión para garantizar un viaje fluido y emocionante.

¿Cómo será la montaña rusa en Texas inspirada en los toros?

El diseño de la atracción rinde homenaje a la fuerza y la bravura de la corrida de toros tradicional. Los carros y la decoración del entorno reflejan esta temática para sumergir a los visitantes en un ambiente de tensión y poder.

Esta propuesta estética diferencia a "Tormenta" de otras instalaciones mecánicas que optan por estilos futuristas o de ciencia ficción. La dirección del parque apuesta por una identidad cultural fuerte que resuene con el espíritu del norte de Texas.

Los ingenieros incorporan elementos visuales que simulan el movimiento de un toro durante el embate para aumentar la inmersión. La combinación de narrativa y potencia física define el concepto central de esta ambiciosa obra arquitectónica.

¿Cuándo abre la montaña rusa en Texas?

El estreno oficial de esta maravilla tecnológica ocurre en 2026 como la gran apuesta estratégica de la cadena de parques Six Flags. El público podrá acceder a esta experiencia tras meses de pruebas rigurosas y certificaciones internacionales de seguridad.

Se espera que las entradas para la inauguración se agoten rápidamente debido a la gran expectativa que genera el anuncio. Los suscriptores de los pases anuales recibirán beneficios exclusivos y acceso anticipado a la zona de abordaje de la atracción.

Con esta apertura, el sector turístico regional recibirá un impulso significativo que posicionará a Texas como el destino líder en entretenimiento. El proyecto "Tormenta" ya figura como el hito más importante de la década en materia de parques recreativos.

