Asamblea Nacional recibe propuestas de familiares de detenidos para robustecer la Ley de Amnistía

La jornada parlamentaria de este martes estuvo marcada por la presencia de familiares de ciudadanos detenidos por causas políticas, quienes se movilizaron hasta el Palacio Federal Legislativo para entregar una serie de observaciones al proyecto de Ley de Amnistía. A pesar de que la sesión ordinaria prevista para hoy fue diferida a última hora del lunes, representantes de la Comisión de Política Interior atendieron a los grupos de manifestantes para recibir sus peticiones formales.

Puntos centrales del petitorio entregado

Los familiares, organizados en diversos comités de derechos humanos, consignaron un documento en el que solicitan ajustes técnicos al proyecto de ley que actualmente se encuentra en fase de consulta pública:

Ampliación del alcance: los manifestantes expresaron su preocupación ante versiones preliminares del texto que, según sus asesores legales, podrían dejar fuera de los beneficios procesales a casi la mitad de las personas actualmente privadas de libertad bajo estas causas.

Mecanismos de liberación inmediata: exigen que la ley contemple la anulación directa de expedientes judiciales considerados viciados, evitando que los ciudadanos tengan que pasar por nuevas revisiones o trámites burocráticos ante los tribunales.

Garantías de no repetición: el documento solicita que la ley incluya apartados específicos sobre la reparación de daños y garantías institucionales para evitar nuevas detenciones por motivos de activismo o disidencia.

Contexto de la jornada

La movilización transcurrió de forma pacífica en los alrededores del Capitolio, a pesar de la fuerte presencia de efectivos de seguridad. Los familiares recalcaron que su presencia busca asegurar que el "acto de clemencia soberana", como lo ha denominado el Ejecutivo, se traduzca en una libertad plena y sin restricciones para todos los involucrados.

