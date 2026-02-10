SNTP presenta propuesta de Ley de Amnistía ante la AN: incluye el reconocimiento de la persecución digital

Suscríbete a nuestros canales

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) consignó este lunes ante la Asamblea Nacional una propuesta de Ley de Amnistía, Reconciliación Nacional y Reparación Integral, diseñada para frenar la persecución sistemática contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.

El anteproyecto pone especial énfasis en el cese de la criminalización del ejercicio periodístico, denunciando el uso de delitos como "terrorismo" o "asociación para delinquir" para silenciar voces críticas sin pruebas concluyentes.

Freno a la "persecución digital"

Uno de los pilares de esta propuesta es el reconocimiento de la persecución digital. El SNTP define esto como el uso de la tecnología estatal para vigilar y encarcelar a ciudadanos por sus expresiones en redes sociales o plataformas de mensajería como WhatsApp, X (Twitter) y Facebook.

"Esta Ley afirma con claridad que la libertad de expresión, en cualquier medio, es inviolable", afirma el documento.

Periodistas en cifras: Exilio y judicialización

La iniciativa busca que la amnistía sea aplicable tanto a residentes en el país como a quienes están en el exterior, facilitando el retorno seguro de los exiliados. Según el registro actualizado del sindicato:

59 trabajadores de la prensa se encuentran judicializados.

4 permanecen tras las rejas: Jonathan Carrillo, Pedro Urribarri, Deivis Correa y Marifel Guzmán.

23 han sido excarcelados en lo que va de 2026, aunque persisten medidas cautelares en su contra.

20 periodistas permanecen en el exilio por persecución judicial o alertas en el Sipol.

Exigencias estructurales

Para el SNTP, la amnistía es solo el primer paso. El gremio exige reformas profundas para garantizar que el sistema de justicia no sea usado como herramienta de castigo:

La derogación de las leyes utilizadas para criminalizar la opinión y la crítica, en particular la Ley contra el Odio.

La revisión y derogación de la Ley ResorteME, convertida en un instrumento de censura.

El compromiso expreso del Estado de no utilizar el derecho penal contra el periodismo ni contra el ejercicio de la libertad de expresión.

El levantamiento de los bloqueos digitales y el cese de la censura en internet.

Procesos transparentes y no discriminatorios para la asignación y renovación de concesiones a radios y televisoras.

El fin del cierre arbitrario de medios y la devolución de equipos incautados.

La aprobación de una ley de protección integral para periodistas y trabajadores de la prensa, con mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación.

La organización reiteró "que una ley de amnistía puede ser un punto de partida, pero solo será legítima si libera a personas inocentes y si viene acompañada de reformas estructurales que garanticen que el sistema de justicia no vuelva a ser utilizado como herramienta de persecución contra el periodismo. Amnistía y reparación, ya".

