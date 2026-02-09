Padrino López anuncia revisión de los sistemas de ascenso, reconocimiento de antigüedad y sanciones

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció este lunes que la Fuerza Armada Nacional tiene como meta un trabajo especial de revisión integral en materia de justicia y para optimizar los procesos administrativos dentro de la institución.

"Evaluando, poniendo en el centro a la gente y trazándonos como meta hacer un trabajo especial de revisión en función de la justicia. En materia de ascensos, de reconocimiento de antigüedad, de sanciones disciplinarias y de juicios", mencionó el titular de defensa vía Telegram.

"De aquí en adelante mucho trabajo para que la FANB siga evolucionando muchos más allá de esta coyuntura", acotó.

¿Qué busca ese plan?

El plan busca "ponernos al tiempo y al momento y echar de la lado al burocratismo, para que el personal sea objeto y sujeto de la justicia. Más allá de las armas, más allá de nuestros sistemas, más allá de las herramientas que el pueblo nos ha dado para defender la Patria", explicó el ministro venezolano

La medida surge durante una reunión con altos cargos del sistema de justicia militar y judicial.

