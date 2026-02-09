CEV se pronuncia sobre la Ley de Amnistía: El panorama político y social del país cambió desde el 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) se expresó este lunes sobre la detención del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, y pidió coherencia necesaria en la aplicación de medidas políticas.

Monseñor Jesús González de Zárate, presidente del organismo, señaló durante la presentación de una exhortación pastoral, que estas acciones afectan la credibilidad de la ley de amnistía que se discute actualmente en el Parlamento.

El arzobispo nfatizó que "los signos deben tender al objetivo común" y que estos "no pueden ser contradictorios" respecto a la necesidad de una normativa de amnistía y consideró considera que la medida requiere una discusión "amplia e inclusiva" con la sociedad civil.

Postura de la CEV sobre los hechos del 3 de enero

Asimismo, un documento de la CEV leída por los obispos destacó que la realidad del país se transformó tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en Caracas, informó EFE.

"Los hechos del tres de enero de este año han cambiado profundamente el panorama político y social, aunque se han interpretado como una violación del derecho internacional, muchos estiman que abren caminos para lograr la democratización del país", señala el documento.

Finalmente, los obispos ratificaron la necesidad de liberar a todos los presos políticos y de derogar leyes que puedan limitar derechos fundamentales.

Reconocimiento de la pluralidad política

González de Zárate la definió la amnistía como "la toma de conciencia de una sociedad" orientada a restablecer normas de convivencia. Según el prelado, "para que la dinámica política pueda recomponerse, tiene que reconocerse la pluralidad política".

A pesar de haber mantenido contactos con el Programa para la paz y la convivencia democrática, la CEV informó que no han recibido una convocatoria formal para integrar la consulta pública de la ley.

