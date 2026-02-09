JUEGO

Semifinales de la Copa del Rey: Calendario de juegos, fechas y horarios de Venezuela

Dos juegos, dos días, dos equipos que lograrán meterse en la final. Esto es lo que debes saber de las semifinales de la Copa del Rey

Por 2001

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 04:32 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

La Copa del Rey entra en su fase más emocionante y Meridiano Televisión lo vive contigo con la transmisión en vivo y gratis de las semifinales, donde solo cuatro gigantes siguen en pie: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club. El mejor fútbol de España se disfruta en señal abierta, HD y streaming rumbo a la gran final.

Calendario de semifinales Copa del Rey por Meridiano

Athletic Club vs Real Sociedad

  • Partido ida: miércoles 11 febrero

Antesala 3:30 p.m.

Inicio 4:00 p.m. Disponible en señal abierta y HD Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

  • Partido vuelta: miércoles 4 marzo

Atlético de Madrid vs Barcelona

  • Partido ida: jueves 12 febrero
    Antesala 3:30 p.m.
    Inicio 4:00 p.m. Disponible en señal abierta, streaming meridiano.net/meridianotv y HD Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

 

  • Partido vuelta: martes 3 marzo

 

No te pierdas la Copa del Rey en vivo, gratis y con la mejor cobertura solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

