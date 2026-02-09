Semifinales de la Copa del Rey: Calendario de juegos, fechas y horarios de Venezuela

Por: Andrea Matos Viveiros
La Copa del Rey entra en su fase más emocionante y Meridiano Televisión lo vive contigo con la transmisión en vivo y gratis de las semifinales, donde solo cuatro gigantes siguen en pie: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club. El mejor fútbol de España se disfruta en señal abierta, HD y streaming rumbo a la gran final.
Calendario de semifinales Copa del Rey por Meridiano
Athletic Club vs Real Sociedad
- Partido ida: miércoles 11 febrero
Antesala 3:30 p.m.
Inicio 4:00 p.m. Disponible en señal abierta y HD Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.
- Partido vuelta: miércoles 4 marzo
Atlético de Madrid vs Barcelona
- Partido ida: jueves 12 febrero
Antesala 3:30 p.m.
Inicio 4:00 p.m. Disponible en señal abierta, streaming meridiano.net/meridianotv y HD Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.
- Partido vuelta: martes 3 marzo
No te pierdas la Copa del Rey en vivo, gratis y con la mejor cobertura solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.
