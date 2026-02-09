Hijo de Juan Pablo Guanipa tras su detención: “exijo una fe de vida de mi padre”

Suscríbete a nuestros canales

La familia del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa volvió a alzar la voz luego de que el político fuera detenido nuevamente, apenas horas después de haber sido excarcelado tras ocho meses de reclusión.

Su hijo, Ramón Guanipa, denunció públicamente la situación y exigió una fe de vida inmediata, al asegurar que hasta ahora no existe información oficial sobre el paradero del dirigente.

“Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está”.

Ramón Guanipa cuestionó la forma en que se produjo la nueva captura y criticó la ausencia de explicaciones claras por parte de las autoridades.

Afirmó que su padre no incumplió ninguna de las condiciones impuestas tras su excarcelación.

“Mi padre no puede ser un criminal, no puede ser culpado, descontextualizado, solo porque salió a dar unas declaraciones”.

Según las declaraciones de Ramón, Juan Pablo Guanipa fue interceptado por un grupo de hombres armados vestidos de civil, sin identificación oficial visible. El operativo se habría ejecutado con varios vehículos y la participación de numerosos individuos, lo que reforzó las denuncias de la familia sobre un procedimiento irregular y sin notificación formal previa.

