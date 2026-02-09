¿Ganas menos de $67.000? Así puedes declarar tus impuestos gratis en Nuevo México

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos 2026 ya está aquí y, con ella, las nuevas reglas fiscales que entraron en vigencia tras la reforma firmada en julio de 2025.

Para las familias en Nuevo México las citas para asesoría gratuita se agotan rápidamente, pero aún hay oportunidades para quienes actúen pronto.

Si vives en "La Tierra del Encanto" y tus ingresos no superan los USD 67,000, puedes evitar los altos costos de un contador privado y cumplir con el IRS sin pagar un centavo.

¿Dónde obtener ayuda gratis en Nuevo México?

La organización Tax Help New Mexico ha habilitado sedes estratégicas para brindar apoyo presencial. Toma nota de las ubicaciones y las fechas disponibles:

Albuquerque: Campus Montoya del CNM (Edificio H) y oficinas de United Way.

Santa Fe: Biblioteca Pública de Santa Fe (Sucursal Principal).

Próximas fechas de citas: 17 de febrero, 3 de marzo, 17 de marzo y 31 de marzo.

¡Ojo! Las citas se actualizan cada dos semanas. Si no encuentras cupo, el programa recomienda usar la herramienta VITA del IRS para localizar otros centros de asistencia voluntaria cercanos a tu hogar.

Los nuevos límites de la Ley Trump 2025

Es vital conocer las deducciones estándar actualizadas bajo la normativa vigente desde el pasado julio de 2025. Estas cifras determinan gran parte de lo que podrías recibir de reembolso:

Estado Civil Deducción Estándar 2026 Soltero (menor de 65 años) USD 15,750 Cabeza de familia USD 23,625 Casados (declaración conjunta) USD 31,500

Nota: Las personas mayores de 65 años con ingresos ajustados moderados pueden acceder a deducciones adicionales de hasta USD 12,000 en declaraciones conjuntas.

Quiénes NO califican para la ayuda gratuita

Aunque el límite de ingresos es de $67.000, existen situaciones complejas que Tax Help New Mexico no puede atender. Deberás buscar un profesional privado si tu declaración incluye:

Ingresos por alquiler de propiedades o actividades agrícolas.

Casos de quiebra (bancarrota).

Parejas casadas que presentan sus impuestos por separado.

Pagos de asistencia hipotecaria.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube