¿Perdió su pasaporte venezolano? Así puede gestionar uno nuevo en el exterior: requisitos claves

Perder el pasaporte en el extranjero o ser víctima de un robo es una situación angustiante que requiere mantener la calma y seguir un protocolo específico.

Lo primero que debe hacer cualquier ciudadano es acudir a las autoridades policiales de la localidad donde se encuentre para poner la denuncia formal, un paso indispensable para respaldar cualquier trámite futuro ante el consulado.

Tras realizar el reporte, los expertos recomiendan tener paciencia y esperar un margen de 30 días antes de solicitar un documento nuevo. Este tiempo es vital porque las autoridades locales suelen enviar los documentos recuperados a las oficinas consulares, lo que podría ahorrarle al ciudadano el costo y el tiempo de gestionar un pasaporte desde cero.

Requisitos para tramitar un pasaporte nuevo

De acuerdo con la página web oficial del Saime, si el documento no aparece tras el mes de espera, el interesado debe iniciar la solicitud de un nuevo ejemplar. Para esto, es obligatorio presentar un documento de identidad original, como la cédula laminada o el acta de nacimiento.

Si no cuenta con ninguno de estos papeles, deberá tramitar una copia certificada de su partida de nacimiento en Venezuela, ya sea a través de un tercero autorizado o mediante la sección consular, aunque esta última opción puede tardar hasta seis meses.

El documento de viaje para emergencias

En situaciones donde la persona necesite regresar con urgencia a Venezuela y no pueda esperar por un pasaporte nuevo, existe la posibilidad de recibir un "Documento de Viaje".

Este permiso es excepcional y sirve únicamente para entrar al país y gestionar el pasaporte directamente allá. Cabe destacar que este beneficio no se entrega de forma automática, sino que requiere la revisión y aprobación del jefe de la misión consular.

Obligaciones para quienes tienen doble nacionalidad

Una duda común entre los viajeros es si pueden ingresar a Venezuela usando un pasaporte de otra nacionalidad en caso de haber perdido el venezolano. La ley es clara al respecto: el uso de la nacionalidad venezolana es obligatorio.

Todo ciudadano debe identificarse como venezolano para entrar, permanecer y salir del territorio nacional, por lo que no está permitido el ingreso con pasaportes extranjeros si se posee la nacionalidad venezolana.

