Día de la Pizza 2026 en EEUU: dónde conseguir ofertas, códigos y pizza gratis este 9 de febrero

Mañana lunes, 9 de febrero, los amantes de la pizza en Estados Unidos (EEUU) celebran su día y muchas cadenas y locales de comida ofrecen promociones imperdibles.

En un contexto donde el costo de los alimentos sigue siendo una preocupación para muchas familias hispanas, el National Pizza Day se presenta como la oportunidad perfecta para disfrutar de una cena especial sin afectar el presupuesto.

Desde las grandes cadenas nacionales hasta los pasillos de los supermercados, aquí tienes la lista verificada de promociones para este 2026.

Las ofertas de las "Grandes cadenas" (Códigos y Apps)

Para aprovechar estos descuentos, lo más recomendable es realizar el pedido a través de las aplicaciones oficiales:

Domino’s Pizza: promoción de "Mix & Match". Elige dos o más artículos (incluyendo pizzas medianas de 2 ingredientes) por solo $6.99 cada uno.

promoción de "Mix & Match". Elige dos o más artículos (incluyendo pizzas medianas de 2 ingredientes) por solo $6.99 cada uno. Pizza Hut: ofrece su famosa "Tastemaker" (pizza grande con 3 ingredientes) por $10.99 solo por tiempo limitado.

ofrece su famosa "Tastemaker" (pizza grande con 3 ingredientes) por $10.99 solo por tiempo limitado. California Pizza Kitchen: usa el código WINTER10 para obtener $10 de descuento en consumos de $40 o más. Ideal para familias que prefieren comer en el local.

usa el código WINTER10 para obtener $10 de descuento en consumos de $40 o más. Ideal para familias que prefieren comer en el local. Papa Murphy's: ahorra $10 en pedidos de $25 o más usando el código PZDAY26 (Válido hoy 8 y mañana 9 de febrero).

ahorra $10 en pedidos de $25 o más usando el código PZDAY26 (Válido hoy 8 y mañana 9 de febrero). Marco's Pizza: usa el código SPECIAL3 para descontar $3 en cualquier pizza de especialidad de tamaño grande.

+ Si no estás registrado en las apps de estas cadenas, hazlo hoy. La mayoría regala "puntos" por tu primera compra, lo que podría darte una pizza gratis en tu próxima visita.

Opciones económicas y buffet (Menos de $10)

Si buscas la máxima cantidad de comida por el menor precio, estas son tus mejores opciones:

7-Eleven: los miembros del programa gratuito 7Rewards pueden comprar una pizza entera y llevarse la segunda por solo $3.

los miembros del programa gratuito 7Rewards pueden comprar una pizza entera y llevarse la segunda por solo $3. Cicis Pizza: ofrece su famoso buffet ilimitado para adultos por solo $5.99. Es necesario presentar el cupón digital que encontrarás en su app o sitio web.

ofrece su famoso buffet ilimitado para adultos por solo $5.99. Es necesario presentar el cupón digital que encontrarás en su app o sitio web. Hungry Howie's: pizza grande de un ingrediente por $7.99 con el código LGPIZZA (Solo para órdenes de "carryout" o recoger).

pizza grande de un ingrediente por $7.99 con el código LGPIZZA (Solo para órdenes de "carryout" o recoger). Casey's: consigue una pizza grande de masa delgada por $10 exactos con el código THIN.

¿Prefieres quedarte en casa? Ofertas en supermercados

Para quienes desean evitar las multitudes de los lunes:

Walmart: Ha activado rebajas especiales en las pizzas refrigeradas de la marca Mr. Gatti's y en su marca propia Marketside.

Ha activado rebajas especiales en las pizzas refrigeradas de la marca Mr. Gatti's y en su marca propia Marketside. GoPuff: La app de entrega rápida tiene descuentos de hasta el 30% en pizzas congeladas DiGiorno y Tombstone durante todo el fin de semana.

La app de entrega rápida tiene descuentos de hasta el 30% en pizzas congeladas DiGiorno y Tombstone durante todo el fin de semana. Target: (Nueva oferta 2026) Los miembros de Target Circle tienen un 20% de descuento en pizzas congeladas de la marca Red Baron y California Pizza Kitchen.

Por último, ten en cuenta que muchas pizzerías locales también tienen ofertas.

La recomendación es que revisar sus perfiles de Instagram o Facebook, ya que suelen publicar cupones de "compra una y llévate otra gratis" (BOGO) que no aparecen en las noticias nacionales.

