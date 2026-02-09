Suscríbete a nuestros canales

El fantasma de 2015 ha sido finalmente exorcizado. En una noche donde la estrategia y la contundencia defensiva dictaron el ritmo, los Seattle Seahawks se proclamaron campeones de la NFL al derrotar 29-13 a los New England Patriots en el Levi’s Stadium.

Este triunfo marca el segundo anillo en la historia de la franquicia y cierra una herida abierta desde aquella amarga derrota en el Super Bowl XLIX. Lo que en su día fue decepción en la yarda uno, hoy se transformó en una celebración absoluta bajo el cielo de California, en un duelo que los aficionados disfrutaron con el máximo detalle a través de la transmisión en vivo de Meridiano TV.

Un dominio absoluto desde el inicio

Desde el silbatazo inicial, los Seahawks impusieron condiciones. La ofensiva de Seattle mostró una ejecución quirúrgica, moviendo las cadenas con consistencia y dictando el tempo del encuentro. Mientras tanto, la defensa de New England se vio obligada a jugar de espaldas contra la pared durante gran parte de la primera mitad, una intensidad que se percibió en cada jugada gracias a la señal nítida de la transmisión en vivo de Meridiano TV.

A pesar de que el marcador reflejaba un 12-0 al finalizar el tercer cuarto, las estadísticas no alcanzaban a describir la superioridad física de Seattle. El dominio del reloj y la posesión del ovoide convirtieron el partido en un monólogo para los dirigidos por el Noroeste del Pacífico.

La caída del ataque de los Patriots

La gran sorpresa de la noche fue la inoperancia ofensiva de los Patriots. Drake Maye, quien llegó al encuentro con altas expectativas, lució irreconocible bajo la presión constante de la línea defensiva de Seattle. La falta de conexión con sus receptores y la incapacidad para establecer el juego terrestre anularon cualquier intento de respuesta por parte del equipo de Foxborough.

El desenlace y la revancha consumada

En el último cuarto, New England logró romper el cero con un touchdown que amagó con una remontada épica. Sin embargo, Seattle respondió con la serenidad de quien sabe que el momento de la gloria le pertenece. Con una anotación adicional y un control impecable de los nervios, el marcador final de 29-13 selló el destino del trofeo Vince Lombardi, cerrando con broche de oro una cobertura épica llevada a los hogares por la transmisión en vivo de Meridiano TV.

"Esta victoria representa mucho más que un campeonato; es la revancha que la afición esperó por más de una década."

Con este resultado, los Seahawks no solo añaden trofeos a sus vitrinas, sino que reescriben su historia frente a una de las dinastías más exitosas de la liga, demostrando que en el fútbol americano, el tiempo siempre ofrece una oportunidad para la redención.

