La fiesta de "La Casita": Las estrellas que acompañaron a Bad Bunny en el Super Bowl LX

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no fue solo un concierto, sino una reunión de figuras influyentes que celebraron la presentación en el Levi's Stadium. Bad Bunny llevó al escenario su emblemática "Casita", inspirada en su reciente gira y residencia en Puerto Rico, transformando el emparrillado en un vecindario lleno de vida y rostros conocidos.

Entre los invitados que se vieron disfrutando y bailando en la estructura destacaron la colombiana Karol G y la rapera Cardi B, quienes aportaron toda su energía al evento.

La representación de la excelencia latina en Hollywood también estuvo presente con el actor Pedro Pascal y la empresaria Jessica Alba. Ambos fueron captados por las cámaras compartiendo con el "Conejo Malo" en un ambiente festivo.

A ellos se unió la joven estrella Young Miko y el astro del béisbol venezolano Ronald Acuña Jr., quien fue visto compartiendo en la estructura junto al cantante, reforzando la fuerte conexión entre las figuras del deporte y la música caribeña en la gran cita de la NFL.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la sorpresiva aparición de Lady Gaga. La cantante estadounidense deslumbró al público al interpretar una versión adaptada al ritmo de salsa de su éxito "Die With a Smile". Gaga y Bad Bunny aprovecharon la ocasión para dar una lección de baile en el centro del escenario, fusionando el pop global con los ritmos tropicales ante una audiencia de millones de personas.

El cierre de oro para la cuota de invitados lo puso Ricky Martin, quien se unió a su compatriota para interpretar un tema que encendió el orgullo puertorriqueño en Santa Clara.

