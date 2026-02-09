Super Bowl LX: Andrés Borregales hace historia con la patada inicial en Santa Clara

Suscríbete a nuestros canales

Por medio de Meridiano TV, pudimos observar cuando el reloj marcó el inicio de una era para el deporte venezolano este domingo en el Levi's Stadium. Andrés "Andy" Borregales, el pateador novato de los New England Patriots, fue el encargado de ejecutar la patada inicial del Super Bowl LX.

Con este impacto, el joven caraqueño selló su nombre en los libros de historia como el primer jugador nacido en Venezuela en tener acción oficial en el partido por el trofeo Vince Lombardi.

La participación de Borregales no se hizo esperar; desde el primer segundo del encuentro, su pierna derecha puso el ovoide en juego para dar inicio a la ofensiva de los Seattle Seahawks. El estadio, que alberga a más de 68,000 espectadores, fue testigo del momento en que el "chamo" de 23 años cumplió el sueño de representar a su país en el escenario más grande de la NFL.

Tras el despeje del venezolano, la primera serie ofensiva de Seattle logró avanzar con éxito por el campo, traduciendo ese avance en los primeros puntos del compromiso. A pesar de la anotación temprana del rival, la presencia de Borregales en el emparrillado representa una victoria simbólica para la comunidad latina y, especialmente, para los fanáticos venezolanos que siguen el encuentro con atención histórica.

Se espera que, a lo largo del partido, Borregales tenga nuevas oportunidades para sumar puntos a través de goles de campo, donde ha mantenido una efectividad destacable durante toda la temporada. Por ahora, el hito de la patada inicial ya es una realidad que consagra su trayectoria desde las canchas de Caracas hasta la élite del fútbol americano profesional.

