Excarcelado el activista y profesor universitario Jesús Armas

Pasada las tres de la tarde de este domingo 8 de febrero se confirmó la liberación del exconcejal de Caracas, activista de derechos humanos profesor universitario Jesús Armas. quien fue detenido el 10 de diciembre de 2024.

La noticia fue confirmada por la también defensora de derechos humanos, Sairam Rivas. "Jesús no debio estar ni un solo minuto preso, su cárcel fue injusta".

También fueron excarceladas hoy un grupo de presas por causas políticas del estado Lara: María de los Ángeles Castillo, Karen Freites, Diliangela Guedez,Nancy Camacaro, Yraida Ruiz, Yalida Mendoza, Yelita Rivero y Leninyer Narváez.

Mientars tanto, la dirigencia de Vente Venezuela informó la excarcelación de dos de sus dirigentes: Albany Colmenares y Nikoll Arteaga.

Igualmente fue excarcelado este domingo el dirigente de Voluntad Popular, Luis Somoza.

Más temprano, en horas del medidía se conoció la salida de prisión de Juan Pablo Guanipa, tras ocho meses de privación de libertad.

Es importante destacar que estas excarcelaciones no significan libertad plena, ya que la mayoría de los casos incluyen medidas cautelares como la prohibición de salida del país y régimen de presentación periódica.

