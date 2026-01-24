Detalles

Comunicado de la Arquidiócesis de Caracas: exigen justicia y libertad para presos por causas políticas

La Arquidiócesis llamó a preservar la comunión eclesial.

Por Jessica Molero
Sabado, 24 de enero de 2026 a las 02:57 pm
Arquidiócesis de Caracas
Foto: Cortesía

 

El Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Caracas emitió un comunicado dirigido a las comunidades eclesiales y a la opinión pública nacional, tras una consulta amplia con párrocos y sacerdotes. 

En el mensaje, el clero reafirma su postura frente a la situación del país y su compromiso con la dignidad humana. El pronunciamiento busca orientar a los fieles en medio de un contexto de tensiones sociales. 

El comunicado también expresa apoyo total al arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, destacando su labor pastoral y su entrega al servicio de la Iglesia. 

Asimismo, el clero manifestó gratitud por las recientes palabras del papa León XIV, orientadas al diálogo, la justicia y la paz en el país. 

Además, la Arquidiócesis rechazó cualquier narrativa que busque fracturar la unidad de la Iglesia o debilitar la relación entre el pastor y su comunidad. 

 

En comunión con su arzobispo, el clero caraqueño expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias y otras situaciones que afectan la dignidad humana, pues así lo comunicaron. 

El comunicado exhorta al restablecimiento de la justicia y al respeto del bien común. Los sacerdotes recordaron que la Iglesia no puede guardar silencio ante el dolor social.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
tecnologia
Estados Unidos
mascotas
Sabado 24 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América