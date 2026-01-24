Comunicado de la Arquidiócesis de Caracas: exigen justicia y libertad para presos por causas políticas

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Caracas emitió un comunicado dirigido a las comunidades eclesiales y a la opinión pública nacional, tras una consulta amplia con párrocos y sacerdotes.

En el mensaje, el clero reafirma su postura frente a la situación del país y su compromiso con la dignidad humana. El pronunciamiento busca orientar a los fieles en medio de un contexto de tensiones sociales.

El comunicado también expresa apoyo total al arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, destacando su labor pastoral y su entrega al servicio de la Iglesia.

Asimismo, el clero manifestó gratitud por las recientes palabras del papa León XIV, orientadas al diálogo, la justicia y la paz en el país.

Además, la Arquidiócesis rechazó cualquier narrativa que busque fracturar la unidad de la Iglesia o debilitar la relación entre el pastor y su comunidad.

En comunión con su arzobispo, el clero caraqueño expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias y otras situaciones que afectan la dignidad humana, pues así lo comunicaron.

El comunicado exhorta al restablecimiento de la justicia y al respeto del bien común. Los sacerdotes recordaron que la Iglesia no puede guardar silencio ante el dolor social.

