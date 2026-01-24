Emergencia en Chile: equipo español arriba para ayudar a extinguir incendios forestales

Suscríbete a nuestros canales

En respuesta a la severa ola de incendios que afecta a Chile, España envió un contingente de expertos para colaborar en la extinción de los siniestros.

La misión llega tras la solicitud del gobierno chileno a través del mecanismo europeo de Protección Civil, de acuerdo a la información obtenida por CNN.

El despliegue tiene como objetivo reforzar los esfuerzos locales y minimizar los daños provocados por los incendios en las regiones de Biobío y Ñuble, que han dejado múltiples víctimas y grandes pérdidas materiales.

La delegación española está formada por 10 especialistas en distintas áreas de la lucha contra incendios. Estos expertos aportan competencias que van desde la coordinación aérea hasta la planificación estratégica y la gestión de emergencias.

Los especialistas españoles trabajarán en estrecha colaboración con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la entidad encargada de dirigir las operaciones de extinción en Chile.

La coordinación busca optimizar los recursos y garantizar que las estrategias implementadas sean efectivas ante la magnitud de los incendios. La misión tiene una duración prevista de 10 días, tiempo durante el cual se prioriza la contención de los focos activos.

Los incendios han provocado la destrucción de más de 40.000 hectáreas y han afectado más de 2.000 viviendas en las regiones centrales y sur del país.

Además, las autoridades informaron sobre 21 personas fallecidas y la detención de 14 individuos presuntamente responsables de los megaincendios.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube