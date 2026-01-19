Balance oficial en Chile: número de fallecidos asciende tras más 25.000 hectáreas incendiadas

Suscríbete a nuestros canales

Chile enfrenta una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años tras una ola de incendios forestales que ha impactado con fuerza al centro y sur del país.

El balance oficial confirma 19 personas fallecidas y una superficie devastada que supera las 25.000 hectáreas, principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de que las cifras sigan aumentando, según el medio Noticia al Dia.

Además de las víctimas mortales, el fuego ha dejado un importante saldo de daños materiales. Cerca de 300 viviendas han resultado afectadas, entre destruidas y con daños estructurales, lo que ha obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares.

El Gobierno advirtió que los informes siguen en proceso de actualización debido a la complejidad del terreno y la magnitud del desastre.

Para contener la emergencia y resguardar a las comunidades, el Estado activó un amplio operativo de seguridad y apoyo. Entre las acciones ejecutadas destacan:

Despliegue de 900 efectivos de Carabineros

Movilización de más de 3.000 militares

Apoyo a evacuaciones preventivas y control de zonas de riesgo

El presidente Gabriel Boric informó que sostuvo una conversación directa con José Antonio Kast, presidente electo de Chile, con el objetivo de coordinar acciones durante el período de transición gubernamental.

El mandatario insistió en que la emergencia requiere una respuesta conjunta y coordinada, tanto en la fase de control del fuego como en la futura reconstrucción.

Ante la magnitud de la crisis, el Ejecutivo instruyó a la Cancillería a iniciar contactos con embajadas y organismos internacionales. Esta gestión busca sumar recursos técnicos y humanos que permitan reforzar las labores de contención y acelerar la atención a las zonas más afectadas por los incendios.

