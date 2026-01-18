Estado de catástrofe en Chile tras incendios forestales: revelan balance de daños y cifra masiva de evacuados

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío debido a la gravedad de los incendios forestales que afectan al sur del país.

La medida, publicada a través de cuenta de X, busca agilizar la llegada de recursos, facilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas y mejorar la coordinación para proteger a las personas y sus viviendas.

El mandatario chileno aseguró que todos los equipos del Estado están a disposición para enfrentar la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades ordenaron la evacuación de cerca de 20.000 personas para evitar una tragedia mayor ante el avance descontrolado del fuego.

Situación de los incendios

Actualmente, los equipos de emergencia combaten 19 incendios en el país, de los cuales 12 se concentran en las zonas bajo estado de catástrofe.

Aunque todavía no existe un recuento oficial de víctimas o casas destruidas, la situación es preocupante por la cercanía de las llamas a lugares habitados.

Zonas más afectadas

El punto más crítico se encuentra en los municipios de Penco y Lirquén, en la región del Biobío, donde viven unas 60.000 personas.

En estos sectores se vieron autos quemados y mucho humo, lo que obligó a realizar evacuaciones masivas. Según los organismos de emergencia, dos grandes incendios se unieron y ya afectaron cerca de 3.000 hectáreas.

Respuesta del Gobierno

El estado de catástrofe permite al Ejecutivo movilizar apoyo logístico y operativo de manera más rápida.

Mientras los brigadistas trabajan por tierra y aire, las autoridades mantienen una vigilancia constante para intentar frenar el avance del fuego y evaluar el daño total en las comunidades afectadas.

Antecedentes de incendios en Chile

Esta nueva emergencia ocurre luego de que en febrero de 2024 el país viviera uno de sus peores incendios en Viña del Mar, que dejó 138 fallecidos y miles de damnificados.

Por esta razón, el Gobierno insiste en que la población debe obedecer de inmediato las órdenes de evacuación y mantenerse informada por las vías oficiales.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube