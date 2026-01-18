¿Multa por un aromatizante? El error común que te hará perder dinero en Arizona este 2026

Suscríbete a nuestros canales

Algo tan común como colgar un pinito aromático en el espejo de su auto podría convertirlo en el próximo blanco de una patrulla en Arizona.

Este inicio de 2026, las autoridades han recordado que, bajo las leyes estatales vigentes, portar cualquier objeto que obstruya la visión —por pequeño que sea— es motivo legal para una detención de tránsito y una posible multa.

Aunque parezca una medida menor, esta normativa busca garantizar que el conductor tenga una visibilidad del 100 % a través del parabrisas, evitando puntos ciegos que puedan causar accidentes.

¿Qué dice exactamente la ley de Arizona?

La legislación estatal es estricta respecto a lo que puede o no estar en su campo de visión. Se considera ilegal conducir con cualquier objeto "colocado, exhibido o instalado" que pueda obstaculizar o reducir la claridad a través del parabrisas o las ventanas.

Excepciones permitidas:

Certificados oficiales de inspección de emisiones contaminantes .

Calcomanías oficiales ubicadas exclusivamente en las esquinas inferiores del parabrisas.

Dispositivos de peaje autorizados.

Cualquier otro elemento, desde rosarios y peluches hasta los populares aromatizantes, técnicamente viola el código de tránsito.

La postura de la policía: ¿Realmente te van a detener?

El sargento Bryan Hoskin, del Departamento de Policía de Glendale, confirmó que los oficiales tienen la facultad de detener a un conductor por esta razón. "Técnicamente reduce la visibilidad", señaló.

Sin embargo, hay un punto de alivio para los conductores:

Sin puntos negativos: Generalmente, esta infracción no suma puntos en el registro del DMV de Arizona. Solución rápida: Si el conductor retira el objeto y presenta pruebas ante el tribunal antes de la citación, la multa suele descartarse.

Dato clave: En el pasado, este tipo de detenciones han escalado a incidentes polémicos a nivel nacional, siendo utilizados como "motivo inicial" para paradas de tráfico que terminaron en altercados graves.

Trámites en español: lo que debes saber

Si usted está en proceso de obtener su licencia en Arizona, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ofrece facilidades para la comunidad hispana:

Examen teórico: Puede realizarse totalmente en español . Consta de 30 preguntas y requiere un 80% de aciertos.

Examen oral: Si tiene dificultades con la lectura, puede solicitar una prueba verbal en español.

Manual de manejo: El estado publica una versión oficial en español para que los aspirantes estudien las leyes locales y señales de tránsito.

Además de la teoría, recuerde que deberá aprobar un examen de la vista y la prueba práctica en carretera para certificar que conoce las reglas de seguridad.

