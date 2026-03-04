Aumento salarial en Venezuela: ¿Qué monto mínimo aceptable propone la CTV?

Suscríbete a nuestros canales

Tito Blanco, miembro de la Dirección Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), presentó la postura oficial de la central obrera respecto a lo que consideran un ajuste salarial justo y viable para el país en este 2026.

Blanco recordó que la propuesta de los trabajadores no es nueva, pero que ahora, con la reactivación de los contratos petroleros y la estabilización de la producción, existen condiciones financieras sólidas para ejecutarla.

La propuesta salarial

El dirigente sindical señaló que ya en el año 2024 la CTV había planteado un sueldo mínimo de 200 dólares, propuesta que en su momento no fue aceptada por el sector empresarial y ante la cual el Ejecutivo optó por la política de bonificaciones.

Sin embargo, Blanco enfatizó que la realidad actual es distinta y mucho más favorable:

“Estamos conscientes de que esa propuesta de 200 dólares era buena porque había recursos; ahora hay muchos más. Aquí se están vendiendo 830 mil barriles de petróleo y los ingresos por ese concepto son de casi 7 mil millones de dólares”, explicó el vocero de la CTV.

El "salario ideal" según la CTV

Para la Dirección Ejecutiva de la central obrera, el debate no debe limitarse solo al mínimo de subsistencia, sino apuntar a una recuperación progresiva del poder de compra que se acerque al costo de la vida real.

Salario Mínimo Base: La CTV propone arrancar con un piso de 200 dólares.

Salario Ideal: Según Blanco, el ingreso debería situarse en un rango de entre 350 y 450 dólares mensuales.

“No necesariamente tiene que cubrir la canasta básica de inmediato, pero debe estar cercano”, puntualizó Blanco, tras lamentar que si se hubiese aplicado un esquema de incrementos anuales de apenas 30 dólares, el país ya habría alcanzado la meta de los 200 dólares hace tiempo.

Hacia un consenso tripartito

Con las cifras de exportación petrolera en ascenso y los nuevos contratos de suministro firmados con empresas estadounidenses, la CTV espera que el Gobierno y el sector privado dejen de lado las políticas de "solo bonos" y procedan a una salarización del ingreso que devuelva las prestaciones sociales y los beneficios de ley a la fuerza laboral venezolana.