Subasta de divisas para personas naturales: Banco de Venezuela eleva el monto máximo diario

Banco de Venezuela (BDV) reportó un crecimiento en la participación de personas naturales dentro del mercado cambiario al cierre de febrero de 2026, medidas que forman parte de una estrategia para incrementar la capacidad de adquisición de divisas de forma progresiva a través de sus canales digitales.

De acuerdo con datos de la institución, se estableció un límite máximo diario de 2.000 dólares por cliente, mientras que el sistema permite realizar operaciones desde un monto mínimo de 1 dólar.

Las normativas vigentes del banco destacan que la adquisición de estas divisas, que son de uso exclusivamente electrónico, se gestiona únicamente mediante la BDVApp siguiendo las opciones de "divisas" y "compra".

Horarios de atención

El mercado opera en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., sujeto siempre a la disponibilidad diaria de fondos. Estas transacciones alimentan la cuenta de libre convertibilidad de los usuarios, la cual permite consumos tanto nacionales como internacionales.

La institución reportó que 524 mil 320 clientes adquirieron divisas en este periodo, duplicando los 264 mil 500 usuarios registrados el mes anterior.

En términos de volumen, los clientes naturales han comprado un total de 135,9 millones de dólares. De esta cifra, 61 millones de dólares se canalizaron a través de 395 mil 277 transacciones con la Tarjeta Internacional (TI).

Uso de fondos y respaldo en bolívares

La institución técnica detalló que los fondos adquiridos bajo este nuevo límite diario pueden ser utilizados para pagos en el extranjero o suscripciones digitales. Para eso, el usuario debe activar en la aplicación la opción "Consumos por internet".

Asimismo, el BDV aclaró el funcionamiento de los pagos en moneda local: la cuenta en divisas sirve como garantía para operaciones en el país, donde todos los cargos asociados a estas operaciones se debitan directamente de la cuenta en divisas del cliente".

Actualmente, el banco ha emitido más de 1 millón 527 mil 500 tarjetas, cuya asignación se basa en el uso del ecosistema del Banco y la reciprocidad del cliente.

