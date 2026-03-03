Otra vía para obtener la Green Carb: categoría EB-4 por labor religiosa

Suscríbete a nuestros canales

El sistema migratorio de Estados Unidos (EEUU) ofrece rutas especializadas para profesionales que dedican su vida al servicio de sus comunidades de fe. Esta alternativa legal fortalece la labor de las instituciones sin fines de lucro que operan bajo regímenes de exención de impuestos.

Las autoridades exigen que el puesto ofrecido sea genuinamente religioso y que el solicitante mantenga una relación estrecha con su denominación. No basta con pertenecer a una iglesia, pues el rigor del proceso demanda pruebas de una trayectoria activa y comprobable.

La transparencia en la compensación y la naturaleza de las tareas diarias resultan fundamentales para superar las auditorías de los servicios de inmigración. El personal administrativo o de mantenimiento queda excluido de esta categoría específica debido a la naturaleza secular de sus labores.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirma los lineamientos de la EB-4 para trabajadores religiosos como vía hacia la residencia permanente. Además, detalla que el solicitante debe trabajar un mínimo de 35 horas semanales y acreditar dos años de membresía previa.

¿Quiénes califican para la EB-4 para trabajadores religiosos?

La categoría abarca a ministros autorizados para administrar sacramentos, como sacerdotes, pastores, rabinos e imanes que dirigen servicios de culto. También incluye a personas con vocación formal, tales como monjas o monjes que realizaron votos dentro de una orden reconocida.

Otros perfiles elegibles son los misioneros, catequistas, directores de educación y cantores litúrgicos que desempeñan funciones clave en su organización. Todos los candidatos deben demostrar que trabajarán exclusivamente en su área de fe y que poseen las credenciales necesarias.

USCIS vigila con atención que los cargos no oculten funciones comerciales o principalmente administrativas dentro de las congregaciones. La organización peticionaria debe contar obligatoriamente con el estatus 501(c)(3) de exención contributiva para iniciar el trámite legal.

¿Qué documentos requiere la EB-4 para trabajadores religiosos?

La organización debe presentar evidencia sólida de la compensación ofrecida al trabajador, ya sea mediante salario o beneficios de alojamiento. Además, USCIS exige documentación que certifique la membresía ininterrumpida del trabajador en la misma denominación durante los últimos 24 meses.

Para los ministros de culto, las autoridades solicitan pruebas de ordenación oficial y credenciales que avalen su autoridad eclesiástica. La continuidad laboral durante los dos años previos a la petición constituye un requisito innegociable para obtener la aprobación del caso.

La agencia federal suele realizar inspecciones de sitio para verificar que la oferta de empleo sea real y a tiempo completo. Este rigor busca prevenir el fraude migratorio y asegurar que los beneficios lleguen a quienes sirven legítimamente a las organizaciones religiosas.

¿Cuál es la disponibilidad de la EB-4 para trabajadores religiosos?

Esta categoría de visa posee un límite aproximado de 10.000 autorizaciones por cada año fiscal en curso. La disponibilidad de estos turnos depende del Boletín de Visas que publica mensualmente el Departamento de Estado, lo cual influye en los tiempos de espera.

Si la demanda supera el límite establecido, la categoría aparece como "No disponible", lo que obliga a esperar al inicio del siguiente ciclo fiscal. En condiciones normales, el procesamiento del caso puede extenderse por más de un año debido a la carga administrativa actual.

El beneficiario principal tiene el derecho de incluir a su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años en la misma petición. Estos familiares derivados obtienen también la residencia permanente, aunque sus visas cuentan dentro del cupo anual global de la categoría.

