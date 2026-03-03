Día de San Patricio en el Norte de Texas: estos son los mejores festivales y desfiles para celebrar en familia

Suscríbete a nuestros canales

El norte de Texas se alista para una de las festividades más coloridas y concurridas del calendario anual. Las calles de las principales ciudades del Metroplex lucirán decoraciones esmeralda y recibirán a miles de residentes con atuendos festivos.

Los organizadores locales coordinan esfuerzos para ofrecer un ambiente seguro y familiar en cada una de las sedes propuestas. La oferta abarca desde competencias deportivas hasta recorridos gastronómicos diseñados para resaltar el legado de la cultura irlandesa.

Las autoridades de turismo locales confirmaron los puntos clave sobre St. Patrick’s Day 2026 en el Norte de Texas este mes. El 45º desfile anual en Dallas encabeza la lista de actividades para el sábado 14 de marzo.

¿Cuáles son los eventos principales del Día de San Patricio?

La icónica Greenville Avenue en Dallas recibirá a la multitud desde las 9:00 a.m. con su festival y la carrera atlética de 5 kilómetros. El desfile central iniciará a las 11:00 a.m. en Blackwell Street y contará con carrozas temáticas y presentaciones musicales.

En la ciudad de McKinney, la celebración arranca en Towne Lake Park con la Carrera del Trébol a un costo de 42.42 dólares. Los asistentes disfrutarán de bailes tradicionales irlandeses y una caminata de la cerveza verde para iniciar la jornada matutina.

Lewisville ofrece una propuesta única que mezcla el folk irlandés con el rock celta y el country texano en Wayne Ferguson Plaza. Esta opción gratuita incluye lanzamiento de hachas y lucha libre para el entretenimiento de todos los visitantes.

¿Qué experiencias nocturnas ofrece el St. Patrick’s Day 2026 en Texas?

Para los adultos, Fort Worth organiza una ruta de bares que recorre sitios emblemáticos como Rodeo FW y Reservoir-Bar Patio & Kitchen. Las entradas para este recorrido oscilan entre los 10.94 y los 19.01 dólares e incluyen una fiesta posterior.

Grapevine presenta el exclusivo "Kiss Me I’m Irish Express", una excursión nocturna de dos horas en un tren clásico de época. Por 45 dólares, los pasajeros degustan cervezas artesanales texanas y bocadillos de inspiración irlandesa mientras recorren las vías locales.

Ringo’s Pub en Plano celebra su 15ª fiesta anual con una selección impresionante de 90 tipos de cervezas de barril disponibles. El evento en las Shops at Legacy abre sus puertas de forma gratuita desde las 11 a.m. hasta la madrugada.

¿Qué actividades familiares destacan en el St. Patrick’s Day 2026?

Mansfield sorprenderá a los residentes el 21 de marzo con su famoso desfile de pepinillos "Pickle Parade" en el centro histórico. El tema de este año invita a festejar bajo el lema “¡Fiesta en Mansfield como si fuera 1776!”.

El British Emporium en Grapevine programa una exhibición de autos clásicos y un tierno desfile de disfraces protagonizado por perros corgis. Esta actividad gratuita el 16 de marzo busca atraer a los amantes de las mascotas y la cultura británica.

Finalmente, The Village Dallas ofrece música en vivo y juegos para que los asistentes disfruten del desfile en un ambiente relajado. Estas múltiples opciones garantizan que el espíritu de San Patricio llegue a cada rincón del Norte de Texas con éxito.

