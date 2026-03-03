Trump amenaza con romper nexos comerciales con España: “Es un aliado terrible”

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una durísima advertencia al Gobierno de España, calificándolo como un “aliado terrible” y ordenando a su equipo congelar todos los acuerdos y negociaciones comerciales en curso con el país ibérico.

El motivo: Veto a las bases militares

La tensión escaló luego de que el Ejecutivo español se negara a autorizar el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para la operación militar "Furia Épica" que Washington y Tel Aviv lideran contra Irán.

"España está siendo terrible. He pedido que corten todos los acuerdos con ellos. No tienen un gran liderazgo", afirmó el mandatario desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

