Colapso en Teherán: EEUU e Israel bombardean el corazón del poder iraní

Suscríbete a nuestros canales

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha alcanzado este martes un punto de no retorno. Los últimos reportes desde el terreno confirman que los bombardeos han descabezado gran parte de la infraestructura administrativa y de comunicaciones de la República Islámica, mientras el balance de víctimas civiles y militares sigue aumentando de forma alarmante.

Los puntos clave de la última hora

Sedes del poder en ruinas: los ataques de precisión han impactado directamente en la Oficina Presidencial, el Ministerio de Inteligencia y la sede de la Asamblea de Expertos. Fuentes en Teherán describen la zona gubernamental como un área de desastre con múltiples incendios activos.



Silencio informativo: la sede de la IRIB (Radiodifusión de la República Islámica de Irán) ha quedado inoperativa tras ser blanco de proyectiles israelíes. El gobierno iraní ha perdido su principal canal de propaganda y comunicación oficial con la población.



Caos en los hospitales: el sistema sanitario de Teherán está desbordado. El bombardeo cercano al Hospital de la calle Gandhi obligó a una evacuación masiva de pacientes críticos en medio del pánico generalizado.



Cifra de fallecidos: la Media Luna Roja actualizó el balance global de la operación, elevando a 787 los muertos en territorio iraní desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero. Por su parte, el Pentágono confirmó la muerte de seis militares estadounidenses en acciones de respuesta.

Escalada Regional

La guerra ya no se limita a las fronteras de Irán. Israel ha intensificado sus ataques en el Líbano, específicamente en el sur de Beirut, dejando un saldo de 52 fallecidos en las últimas horas. Como represalia, drones presuntamente lanzados por milicias proiraníes impactaron contra la Embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita, lo que eleva el riesgo de una implicación directa de las monarquías del Golfo en el conflicto.

Éxodo diplomático

Ante la magnitud de la destrucción y la posibilidad de que Irán utilice su arsenal restante contra objetivos occidentales, el Departamento de Estado de EEUU ha ordenado la evacuación inmediata de sus ciudadanos en 14 países de la región. El mensaje es claro: la seguridad en Oriente Medio ha colapsado.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.