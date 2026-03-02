Cielos cerrados: la peor crisis aérea desde la pandemia sacude a Oriente Medio por conflicto con Irán

Suscríbete a nuestros canales

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado un cierre masivo de espacios aéreos y la cancelación de miles de vuelos internacionales. Lo que las autoridades de aviación civil ya califican como la crisis aérea más grave desde 2020, mantiene paralizados los principales centros de conexión del mundo en el Golfo Pérsico.

Espacios aéreos clausurados

Desde el pasado fin de semana, al menos once países han cerrado total o parcialmente sus cielos debido al riesgo que representan los sistemas de defensa antiaérea y el lanzamiento de misiles. Entre los países con restricciones totales se encuentran: Irán, Irak, Jordania, Israel, Líbano, Siria, Catar, Kuwait y Baréin. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita mantienen cierres parciales y desvíos constantes.

Las principales compañías aéreas del mundo han emitido comunicados de urgencia suspendiendo sus rutas hacia la región para proteger a pasajeros y tripulaciones.

Lufthansa y Swiss: Suspendieron vuelos a Teherán, Tel Aviv, Beirut y Amán hasta el 8 de marzo.

Emirates y Qatar Airways: Han cancelado más de un millar de vuelos, afectando los hubs de Dubái y Doha, que permanecieron inactivos durante gran parte del fin de semana.

Iberia y Air Europa: Las aerolíneas españolas han cancelado sus rutas a Tel Aviv y Doha, con suspensiones que se extienden, en algunos casos, hasta el 10 de marzo.

Air France y British Airways: Mantienen cancelaciones hacia destinos como Riad, Dubái y Beirut al menos hasta mediados de semana.

Miles de pasajeros varados

Se estima que más de 2.000 vuelos diarios han sido cancelados o desviados hacia rutas más largas y costosas que ahora deben rodear la zona de conflicto sobrevolando el sur de Arabia Saudita o África. Esta situación ha dejado a miles de viajeros varados en aeropuertos de Europa, Asia y América, obligando a las empresas a flexibilizar sus políticas de reembolso y cambios de itinerario.

El presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió que las operaciones militares podrían prolongarse varias semanas más, lo que hace prever que la inestabilidad en los cielos de Oriente Medio no se resolverá en el corto plazo.



