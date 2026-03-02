¿Adiós a las propinas? Maryland planea aumentar el salario a $25 por hora con ciertas condiciones

Suscríbete a nuestros canales

Legisladores de Maryland impulsan la ambiciosa propuesta "Living Wage Act for All", la cual busca posicionar al estado con el salario mínimo más alto de todo Estados Unidos al proyectar un aumento progresivo hasta alcanzar los $25 por hora en 2032.

El plan legislativo propone una hoja de ruta que inicia en 2027 con un ajuste a $16.50, superando eventualmente el actual récord de $17.95 que ostenta Washington D.C.

Impacto

Esta medida representa un cambio de paradigma importante para la economía regional, ya que incluye un ajuste anual automático basado en el índice de precios al consumidor tras completar la escala inicial.

Según detalla El Tiempo Latino, esta estrategia garantiza que el poder adquisitivo de los ciudadanos no se diluya frente a la inflación constante en vivienda y servicios básicos.

Otros cambios

La reforma también plantea la eliminación definitiva del salario submínimo para empleados que reciben propinas, trabajadores con discapacidades y estudiantes, obligando a los empleadores a pagar el sueldo base completo independientemente de las gratificaciones adicionales.

Aunque organizaciones como One Fair Wage defienden la iniciativa como una solución a la crisis de asequibilidad, el sector restaurantero muestra señales de preocupación ante posibles impactos en la rentabilidad de los pequeños negocios y la estructura de ingresos de meseros y bartenders.

El proyecto de ley enfrenta ahora audiencias clave en el Comité Laboral de la Cámara, donde sindicatos y grupos empresariales debaten la viabilidad de una transición que podría transformar el estándar laboral en Norteamérica.

