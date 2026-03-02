FC Barcelona: Lewandowski sufre fractura facial y se pierde la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

Robert Lewandowski no podrá liderar el ataque del FC Barcelona este martes 3 de marzo en el decisivo encuentro de Copa ante el Atlético de Madrid. El club azulgrana confirmó este domingo que el ariete padece una fractura ósea en la cara, lo que supone un contratiempo crítico para los planes de remontada en el Spotify Camp Nou.

La lesión se produjo tras un fuerte traumatismo durante el partido del sábado contra el Villarreal. Las pruebas médicas revelaron una fractura en la zona interna de la órbita del ojo izquierdo. Aunque el polaco terminó el encuentro e incluso anotó el cuarto gol del equipo, las exploraciones posteriores obligaron a activar el protocolo de baja médica.

Esta ausencia llega en el peor momento posible para el conjunto de Hansi Flick. El Barcelona debe intentar revertir el contundente 4-0 encajado en la ida en el Metropolitano, una misión que ahora se vuelve más compleja sin su máximo referente ofensivo. Con la baja del polaco, Ferran Torres queda como la principal opción natural para ocupar el puesto de delantero centro.

Aunque el club no ha definido un tiempo exacto de recuperación, la evolución de la fractura determinará si puede estar disponible para el próximo compromiso de Liga ante el Athletic Club. Sin embargo, la prioridad absoluta del cuerpo médico es asegurar su presencia para el martes 10 de marzo, fecha en la que el Barcelona visitará al Newcastle en St. James' Park para la ida de los octavos de final de la Champions League.

