Liberan al gendarme argentino Nahuel Gallo: primera imagen

La esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estaba detenido en Venezuela, fue liberado. Su esposa, María Alexandra Gómez, confirmó que está volando rumbo a Buenos Aires.

Esta semana, Gallo había podido conversar con su esposa por primera vez, mientras crecía la expectativa por el proceso de excarcelaciones anunciado por la Asamblea Nacional Venezuela luego de aprobada la Ley de Amnistía.

La AFA agradeció a Delcy Rodríguez y a la FVF

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) destacó el rol del fútbol como instrumento de cooperación y diálogo internacional.

En un comunicado agradeció a la presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su disposición a atender una situación de interés humano, subrayando que el deporte puede funcionar como un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación entre naciones.



El texto también reconoce el apoyo de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto entre las partes, lo que permitió avanzar en este enfoque humanitario.

¿Por qué terminó preso en Venezuela?

El gendarme fue detenido en diciembre de 2024 cuando ingresaba en un paso terrestre a Venezuela para reencontrarse con su pareja y su hijo, que estaban desde hace siete meses en el país, según la versión del gobierno argentino.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó tras la detención que “se quiso infiltrar” en el país. Gallo está acusado de presunta vinculación a acciones terroristas.

