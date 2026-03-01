Plus Ultra retoma su conexión Madrid-Caracas este martes 3 de marzo: nuevas rutas y beneficios

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea española Plus Ultra reiniciará sus operaciones hacia Venezuela este martes 3 de marzo de 2026.

Dicha reactivación ocurre tras una pausa de tres meses que comenzó en noviembre del 2025, debido a ajustes en los permisos de vuelo de las autoridades europeas.

De acuerdo con EFE, con este regreso Plus Ultra se convierte en la segunda empresa española en normalizar sus viajes al país, siguiendo los pasos de Air Europa. Se espera que el flujo de pasajeros entre ambos países continúe estabilizándose.

Frecuencias y nuevas rutas

El servicio comenzará con dos vuelos semanales conectando Madrid y Caracas. Sin embargo, la oferta de asientos crecerá rápidamente: a finales de marzo la frecuencia subirá a tres vuelos por semana y en julio llegará a cuatro.

Además, se reactivará la ruta dominical desde Tenerife, sumando un total de cinco conexiones semanales entre España y Venezuela para mediados de año.

Beneficios para los pasajeros

Como gesto hacia quienes no pudieron viajar durante la suspensión, la aerolínea activó una promoción especial durante los últimos días de febrero, vendiendo boletos a mitad de precio.

Esta medida busca compensar a los usuarios afectados y retomar la oferta que quedó interrumpida cuando se suspendieron las operaciones en noviembre de 2025.

La vuelta de Plus Ultra refuerza la conectividad de Venezuela con el exterior tras la normalización de la operativa aérea en el país. Con el aumento progresivo de sus vuelos, la empresa busca consolidar su presencia en el mercado latinoamericano.

