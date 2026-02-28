Gobierno de Venezuela condena y rechaza ataques militares contra Irán: esto dicen las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela expresó su firme rechazo ante los recientes ataques militares ejecutados contra la República Islámica de Irán.

A través de un comunicado oficial, publicado desde la cuenta del canciller Yvan Gil, este 28 de febrero de 2026, las autoridades venezolanas lamentaron que se haya optado por la vía de las armas en un momento donde se encontraban en curso diversos esfuerzos diplomáticos y negociaciones.

El Ejecutivo venezolano advirtió que este escenario de inestabilidad es de extrema gravedad y representa un desconocimiento total de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de conflictos y la Carta de las Naciones Unidas.

Impacto en la población civil

El comunicado manifestó una profunda consternación por los reportes de ataques directos a instalaciones civiles en territorio iraní.

Según la información difundida, estas acciones provocarón la pérdida de vidas inocentes, destacando entre las víctimas a estudiantes menores de edad de una escuela primaria de ese país.

Llamado a la negociación

Ante la gravedad de los hechos, Venezuela reafirmó su compromiso con la paz y el respeto a la soberanía de las naciones.

El Gobierno hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los países involucrados para que detengan los ataques, retomen el diálogo y eviten que el enfrentamiento se extienda aún más por la región.

