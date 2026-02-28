Maracaibo: Alcaldía y reconocido instituto se unen para otorgar becas a 300 jóvenes

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Maracaibo concretó un acuerdo con el Centro Educativo Logros para impulsar un plan de formación dirigido a jóvenes de las 18 parroquias del municipio.

Esta iniciativa contempla la entrega de 300 becas orientadas a fortalecer la capacitación técnica y profesional, como parte de una estrategia para promover el desarrollo social y económico local.

El acto de oficialización se realizó en la sede del instituto educativo, institución con más de dos décadas de experiencia en la enseñanza técnica. Autoridades municipales, junto a representantes académicos, resaltaron la importancia de trabajar de forma conjunta para brindar alternativas reales a la juventud marabina.

El programa de becas tiene como meta ofrecer conocimientos aplicables a las demandas actuales del entorno productivo. Las áreas de capacitación incluyen herramientas administrativas y tecnológicas fundamentales para el desempeño laboral, según informó el medio Noticiascol.

Entre las competencias contempladas destacan:

Dominio de programas como Office y Excel.

Habilidades en gestión administrativa.

Capacitación técnica en áreas vinculadas al sector productivo.

Uno de los aspectos más relevantes del plan es su alcance municipal. Los jóvenes beneficiarios provendrán de las distintas parroquias de Maracaibo, lo que garantiza una distribución equitativa de las oportunidades.

