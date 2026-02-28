Ya puedes solicitar tu cita médica gratuita en Chacao: ¿Cómo pedirla y cuáles son las especialidades?

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía del municipio Chacao, en el estado Miranda, anunció el inicio de consultas médicas gratuitas a través de su portal web.

A través de sus canales oficiales, Salud Chacao informó sobre la apertura de este proceso y cómo llevarloa cabo.

Consulta médica gratuita en Chacao

De acuerdo con Salud Chacao, el proceso se aperturó desde este viernes 27 de febrero en su portal web www.chacao.gob.ve.

Asimismo, señala que la solicitud de estas citas médicas es solo para las correspondientes al mes de marzo.

¿Cómo solicitar una cita médica?

En este sentido, indica que el proceso es por el sitio web antes mencionado, sin embargo, también lo puede realizar de forma presencial.

En este caso, la persona interesada, deberá acudir a cualquiera de los ambulatorios del municipio para solicitar su cita médica especializada gratuita.

Sin embargo, reitera que la sede de Salud Chacao ubicada en El Rosal (Emergencia), no gestiona ningún tipo de citas, ya que es unicamente para casos urgentes de salud.

