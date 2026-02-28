Cómo pedir una cita para realizar trámites en el Consulado sobre Ruedas en Los Ángeles: descubre cuándo y dónde

Suscríbete a nuestros canales

Si necesitas gestionar tus documentos oficiales sin tener que viajar largas distancias, el Consulado sobre Ruedas en Los Ángeles está listo para comenzar su calendario de marzo de 2026 con una jornada muy especial.

El Gobierno de México, a través de su sede consular, lleva los servicios de documentación más cerca de sus connacionales, facilitando la obtención de pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar (INE).

A continuación, te compartimos todos los detalles para que puedas aprovechar esta oportunidad y mantener tu documentación al día.

¿Dónde y cuándo conseguir el Consulado de México sobre Ruedas en Los Ángeles?

Para la primera semana de marzo, el consulado móvil estará en una ubicación clave para atender la gran demanda de la zona metropolitana.

Fecha: Del lunes 2 de marzo al viernes 6 de marzo de 2026.

Dirección: Sede del Consulado General de México en Los Ángeles, 2401 W 6th St, Los Angeles, CA 90057.

Horarios de atención: Por lo general, estas jornadas comienzan a las 8:00 a.m. y ofrecen servicio hasta las 2:00 p.m., aunque el horario exacto se confirmará al agendar tu cita.

Es importante mencionar que, el Consulado sobre Ruedas está pensado para visitar comunidades más alejadas, pero esta jornada especial en la sede central refuerza la capacidad de atención para aquellos que no han podido conseguir un espacio en las citas regulares.

Requisitos generales para tramitar el pasaporte mexicano

Para que tu trámite sea un éxito y evites tener que hacer dos viajes, asegúrate de llevar los siguientes documentos en original:

Acreditación de nacionalidad: Acta de nacimiento certificada, Certificado de Nacionalidad Mexicana o Carta de Naturalización.

Identificación oficial con fotografía: Credencial para votar (INE), Matrícula Consular vigente o cartilla militar.

Pasaporte anterior: Si estás renovando, es esencial presentar el documento que vas a canjear.

Comprobante de domicilio: Un recibo de servicios (luz, agua, teléfono) que confirme tu residencia en el área de Los Ángeles.

Pago de derechos: Los costos varían según la vigencia (3, 6 o 10 años). Asegúrate de verificar los montos actualizados al momento de tu cita, ya que generalmente aceptan pagos en efectivo o con tarjetas de débito/crédito.

¿Cómo programar una cita en el Consulado de México sobre Ruedas en Los Ángeles?

Aquí te lo explico paso a paso. Recuerda que no se atiende a nadie sin una cita previa. El sistema es gratuito y personalizado. Puedes agendar tu cita a través de los canales oficiales de MiConsulado:

WhatsApp: Manda un mensaje de texto al número +1 (424) 309-0009. Esta es la forma más rápida y fácil de interactuar con el asistente virtual.

Por teléfono: Llama al mismo número, +1 (424) 309-0009, y habla directamente con un operador.

Portal web: Visita el sitio oficial citas.sre.gob.mx y crea un perfil usando tu correo electrónico.



