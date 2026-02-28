Nueva York: esto es lo que necesitas ganar para vivir en la Gran Manzana este 2026

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York se reafirma como una de las ciudades más caras del mundo. Según los datos más recientes de 2026, un adulto soltero necesita ganar al menos $136.656 al año para cubrir sus necesidades básicas, ahorrar para el futuro y disfrutar de un estilo de vida equilibrado.

Esta cifra, impulsada por la inflación constante y el mercado inmobiliario, redefine lo que significa ser parte de la "clase media" en la Gran Manzana.

El costo de la comodidad: la regla 50/30/20 para los residentes de Nueva York

Un estudio reciente del portal financiero SmartAsset revela que para alcanzar el bienestar financiero en Nueva York, se requieren ingresos que son el doble de la media nacional.

Los analistas se basan en la regla presupuestaria 50/30/20:

50% del salario se destina a necesidades (vivienda, alimentos, transporte).

30% a gastos discrecionales o deseos.

20% al ahorro o pago de deudas.

Siguiendo este esquema, un neoyorquino promedio debe generar ingresos brutos significativos para que, después de los impuestos (que en Nueva York pueden superar el 30% entre impuestos federales, estatales y locales), el salario neto sea suficiente.

Según la calculadora de Talent.com, un salario de $136.000 deja aproximadamente $93.827 después de impuestos.

Vivienda y alimentos: los motores del gasto en Nueva York

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a través de su Living Wage Calculator actualizado en febrero de 2026, nos dice que la vivienda sigue siendo el gasto más abrumador.

En Manhattan, los alquileres promedio superan los $5,700 al mes, mientras que en distritos como Queens o Brooklyn, la presión de los precios no se detiene.

Por otro lado, el costo de la comida ha subido de manera drástica. Un informe de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York resalta que los precios de los alimentos en el área metropolitana han aumentado más que el promedio nacional, lo que representa una carga pesada incluso para las familias con ingresos estables.

Desafíos para las familias que viven en Nueva York

La situación se complica aún más para los hogares con hijos. Un estudio de SmartAsset indica que una familia de cuatro (dos adultos trabajando y dos niños) necesita un ingreso combinado de $306.093 para vivir cómodamente.

Esto coloca a Nueva York justo detrás de ciudades como San José, California, en cuanto a la exigencia salarial.

Desglose del costo de vida estimado en la ciudad

Según datos recopilados de SmartAsset, MIT Living Wage y reportes locales de 2026:

Categoría Comparación vs Promedio Nacional Vivienda +402.8% Salud +44.4% Servicios Públicos +15.6% Bienes y Servicios +27.8% Transporte +17.6%

A pesar de que el salario mínimo en la ciudad subió a $17.00 por hora desde el 1 de enero de 2026, según la ley estatal de Nueva York, esta cantidad se queda corta en comparación con los $65 por hora que, en promedio, necesitaría un trabajador soltero para alcanzar el umbral de los $136.000 anuales.

