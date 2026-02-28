En video: así fue el mensaje de Donald Trump antes de atacar a Irán junto a Israel

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió un mensaje en video en el que anunció el inicio de una ofensiva militar conjunta con Israel contra el régimen de Irán.

En su declaración, aseguró que la operación tiene como objetivo destruir la capacidad misilística y naval iraní, calificando la acción como una respuesta directa ante lo que considera amenazas estratégicas provenientes de Teherán.

En su intervención, el mandatario no solo explicó los alcances militares de la operación, sino que también envió un mensaje directo al pueblo iraní.

“Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes”.

Trump afirmó que “la hora de su libertad está cerca” e instó a los ciudadanos a resguardarse durante los bombardeos y, posteriormente, asumir el control de su gobierno una vez finalicen las acciones armadas.

Asimismo, el presidente estadounidense lanzó una advertencia a las fuerzas de seguridad iraníes, incluyendo a la Guardia Revolucionaria, señalando que podrían recibir inmunidad si se rendían. De lo contrario, advirtió que enfrentarían consecuencias severas.

También reconoció que existe la posibilidad de bajas entre las tropas estadounidenses durante el desarrollo de la ofensiva.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos denominó la operación como “Operación Furia Épica”, en medio de un amplio despliegue militar en Medio Oriente.

