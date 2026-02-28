Costo de la visa americana 2026: todo lo que debes saber antes de pagar tu cita

Suscríbete a nuestros canales

Tramitar la visa americana es, para muchos, una inversión emocional y financiera. El Departamento de Estado recuerda a los viajeros que la tarifa de solicitud de la visa B1/B2, que actualmente es de 185 dólares, no funciona como una "compra" del documento, sino como el pago de un servicio administrativo.

Si estás planeando viajar este año, es crucial que entiendas las reglas del juego: el dinero no se devuelve, incluso si el oficial consular decide negarte la entrada al país. Aquí te explicamos los detalles para que no pierdas tu inversión por falta de información.

¿Por qué el pago no es reembolsable?

Muchos solicitantes asumen que el costo cubre la impresión del visado físico, pero la realidad legal es distinta. Según las políticas oficiales, lo que pagas es la Tarifa de Procesamiento de la Solicitud.

Servicio, no producto: El monto de 185 dólares financia el análisis exhaustivo de tu perfil, la revisión del formulario DS-160 y la entrevista personal con el oficial consular.

Proceso completado: Una vez que el oficial toma una decisión —ya sea aprobación o rechazo—, el trabajo administrativo se considera finalizado. Por esta razón, no existe el reembolso bajo ninguna circunstancia.

Segunda oportunidad: Si tu visa es rechazada y decides intentarlo de nuevo al mes siguiente, deberás pagar nuevamente los 185 dólares, ya que se trata de un trámite totalmente independiente.

Reglas de oro: el "reloj" del pago y la logística

Realizar el pago es solo el primer paso. Para no perder tu dinero por errores administrativos, ten en cuenta estos puntos clave:

Vigencia de 365 días: Desde el momento en que realizas el depósito, tienes exactamente un año para agendar tus citas en el CAS y el Consulado. Si dejas pasar este tiempo sin programar, el recibo caduca y el dinero se pierde. No es transferible: El pago está ligado a tu nombre y número de pasaporte. No puedes vender tu recibo ni cederlo a un familiar si tú decides ya no viajar. Costos de envío (México): Además de la tarifa consular, considera el envío de tu documento si eres aprobado: $400 MXN para entrega a domicilio.

$320 MXN para recolección en sucursal DHL.

¿Cómo pagar en 2026?

En México, las opciones se han estandarizado para facilitar el proceso, permitiendo el pago en efectivo en ventanillas de Scotiabank o BanBajío, o mediante transferencia electrónica SPEI.

Las instrucciones específicas se generan automáticamente al momento de registrar tu cita en el portal oficial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube