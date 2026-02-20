Escándalo de corrupción en la Embajada: agente encubierto graba a supervisor de la DEA mientras recibe soborno por una visa

Suscríbete a nuestros canales

‎La integridad de las instituciones federales de Estados Unidos en el extranjero enfrenta un cuestionamiento severo tras una operación de inteligencia en el Caribe. Las autoridades mantienen una política de cero tolerancia contra el abuso de poder y el tráfico de influencias.

‎Este caso de corrupción administrativa involucra el uso de recursos diplomáticos para fines personales ilícitos dentro de la delegación en República Dominicana. Los mecanismos de control interno detectaron anomalías en el procesamiento de documentos de viaje desde hace varios meses.

‎La vigilancia sobre los funcionarios de alto rango se intensificó para garantizar que el servicio exterior cumpla con los estándares de ética profesional. Esta red de sobornos pone en evidencia las vulnerabilidades en el sistema de otorgamiento de permisos de entrada.

‎El expediente acusatorio obtenido por el diario El Día confirma que un agente encubierto grabó al supervisor de la DEA, Melitón Cordero, mientras recibía un pago de 10.000 dólares a cambio de una visa. La entrega final del dinero ocurrió en el parqueo de un supermercado en la avenida República de Colombia.

‎¿Cómo operaba el supervisor de la DEA para vender visados?

‎La transacción se dividió en dos etapas específicas para asegurar el cumplimiento del pacto ilegal entre el funcionario y el supuesto interesado. El primer depósito consistió en tres mil dólares mediante transferencia bancaria para formalizar el inicio del trámite ante el consulado.

‎Melitón Cordero utilizó a un empresario artístico como puente para captar a los clientes y evitar el contacto directo en las fases iniciales. Este intermediario facilitó la comunicación y la logística para el movimiento de los fondos en efectivo hacia el supervisor.

‎La investigación del HSI documentó los movimientos del acusado mediante cámaras de seguridad y dispositivos de audio ocultos. Las pruebas incluyen imágenes de Cordero cuando salía del edificio de la Embajada de los Estados Unidos poco antes de concretar el negocio.

‎¿Dónde ocurrió el pago al supervisor de la DEA grabado por el agente?

‎El último desembolso de siete mil dólares sucedió en el estacionamiento del supermercado Supermix, ubicado en un sector estratégico de Santo Domingo. En ese lugar, el agente encubierto entregó el dinero en efectivo a cambio del pasaporte con el visado estadounidense ya estampado.

‎El supervisor de la DEA no sospechó que su interlocutor trabajaba para las agencias de inteligencia norteamericanas durante todo el proceso. El video captado en el parqueo muestra el momento exacto en que el funcionario recibe el pago y entrega el documento oficial.

‎Este material audiovisual constituye la prueba reina dentro del juicio que enfrentará el exmando de la Administración para el Control de Drogas. Las autoridades estadounidenses recalcaron que este tipo de conductas mancha el prestigio de la agencia encargada del combate al narcotráfico.

‎¿Qué consecuencias legales enfrenta el supervisor de la DEA tras ser grabado?

‎Melitón Cordero responderá ante la justicia federal por cargos de fraude, soborno y uso indebido de funciones diplomáticas en el extranjero. El expediente revela que el sistema de monitoreo de la embajada rastreó cada una de sus entradas y salidas durante la operación.

‎La pena por este tipo de delitos incluye sentencias prolongadas en prisión federal y multas económicas que superan el monto obtenido ilegalmente. El Departamento de Justicia busca enviar un mensaje contundente a otros oficiales que consideren vender servicios consulares por dinero.

‎Por ahora, las investigaciones continúan para determinar si otros empleados de la sede diplomática participaron en esta red de tráfico de visas. El arresto de Cordero representa un triunfo para la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción en las agencias de seguridad.

