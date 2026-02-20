Acusan a mujer de doble homicidio: su historial de ChatGPT la señala como principal sospechosa

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades en Corea del Sur investigan un caso de homicidio, en el cual una de las evidencias es el historial de búsquedas de ChatGPT de una mujer.

La policía surcoreana del distrito capitalino de Gangbuk investiga a una mujer sospechosa de acabar con la vida de dos hombres.



Los hechos se remontan a diciembre del año pasado, cuando una mujer de 21 años identificada como Kim fue acusada de intoxicar a tres hombres veinteañeros en varios moteles del mencionado distrito, causando la muerte de dos de ellos el 28 de enero y el 9 de febrero, según el periódico Chosun.



Aunque la sospechosa alegó inicialmente que solo pretendía que las víctimas "durmieran tras una discusión", según el citado medio la investigación dio un giro al comprobarse que tras el primer incidente la joven duplicó la dosis administrada a las siguientes víctimas.

¿Cómo hicieron la conexión con la sospechosa gracias a ChatGPT?

Los resultados del análisis forense del teléfono móvil de la detenida muestra que la joven preguntó en varias ocasiones al 'chatbot' de inteligencia artificial ChatGPT sobre la dosis mortal mezclando fármacos sedantes con alcohol antes de cometer los presuntos crímenes.



Consultas como '¿Qué pasa si se toman pastillas para dormir con alcohol?', '¿Qué cantidad es peligrosa?' o '¿Puede causar la muerte?', son algunos ejemplos de las preguntas que la joven realizó al bot y que ahora han logrado cambiar el rumbo de la investigación.



A pesar de que la herramienta advirtió a la joven de que dicha combinación podía "ser mortal", la mujer continuó con sus acciones.

Por ello, la policía surcoreana busca cambiar la imputación de "muerte por lesiones" a "homicidio", al considerar que la joven tenía una clara premeditación para los asesinatos.



Las nuevas pruebas ya han sido remitidas a la fiscalía junto a un informe policial que incluye una evaluación psicológica de la sospechosa, que servirá para concretar los términos de la acusación.

