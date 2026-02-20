Hombre mató a su prometida y huyó con su bebé: revelan historial violento del agresor

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 27 años de edad, quien fue arrestado a principios de este mes por el asesinato de su prometida, había sido arrestado en dos ocasiones anteriores por agredir a dos mujeres, incluida la víctima fatal.

Los hechos se registraron en Fort Worth, Texas (EEUU). El acusadom Elijah Jordan Jacobo fue arrestado en El Paso y enfrenta cargos de asesinato por la muerte de Talia Sánchez, quien fue encontrada muerta dentro del apartamento que ambos compartían,

Las autoridades informaron que la víctima falleció por “fuerza física”, el 11 de febrero.

Jacobo había sido arrestado previamente en junio de 2024, por presuntamente agredir a una familiar, y nuevamente en noviembre de 2025, por agredir a Sánchez.

Mató a su prometida y se llevó a su bebé

La publicación de The Dallas Morning News indicó que, en una declaración jurada, se detalló que “ambas agresiones implicaron que Elijah usó fuerza física y se documentó su disposición a ejercer violencia contra las mujeres”.

El 11 de febrero, la policía de Fort Worth recibió un reporte de la madre de Sánchez sobre la desaparición de su hija, luego de que esta no se presentara a trabajar. La mujer llegó hasta el apartamento de Sánchez y encontró el auto de su hija en el estacionamiento.

Nadie abrió la puerta. La pareja, según dijo la madre, tenía un bebé de siete meses, y dos mascotas.

Cuando los agentes registraron el apartamento, encontraron el cuerpo de Sánchez sobre la cama, cubierto con una manta, en estado de descomposición. El pequeño hijo y los perros no estaban en el apartamento.

Los detectives descubrieron que el hijo estaba con sus abuelos paternos en Nuevo México, donde Jacobo lo dejó.

Cámaras de seguridad captaron al agresor

Un vecino le dijo a la policía que escuchó un fuerte ruido proveniente del apartamento de Sánchez, el 8 de febrero.

Posteriormente, los agentes observaron las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos donde vivían Jacobo y Sánchez y descubrieron que la pareja había discutido fuera del apartamento.

Al día siguiente, Jacobo fue visto cuando entraba y salía del apartamento, pero Sánchez no. El hombre salió por última vez el 9 de febrero, y los agentes ubicaron su camioneta después de que fuera fotografiada cerca de Nuevo México y El Paso.

“El apartamento estaba bien cerrado y solo una persona con llave podría haberlo cerrado”, detalló la declaración jurada.

Hasta el jueves por la noche, Jacobo permanecía en la cárcel del condado de El Paso con una fianza de 500 mil dólares.

