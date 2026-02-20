Accidente vial cobra la vida de motorizado venezolano: un vehículo lo arrolló

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre venezolano, durante la madrugada de este jueves, en la Ruta 68 altura Lo Prado, en Chole.

El hecho ocurrió pasadas las 2:00 de la mañana en el kilómetro 1.3 de la mencionada autopista, cuando el conductor se movilizaba a bordo de su motocicleta.

Según información preliminar del incidente, un automóvil colisionó por la parte posterior a la moto del venezolano y provocó que este perdiera el control y volcara en la vía.

Abren investigación tras la muerte del venezolano

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista, de 36 años de edad, perdió la vida en el lugar.

La Fiscalía dispuso la concurrencia de personal especializado de la SIAT de la policía chilena (Carabineros) para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.

Debido al procedimiento de rigor, el tránsito en la Ruta 68 con dirección hacia Valparaíso, se mantuvo totalmente cerrado en el sector tras el accidente vial.

Venezolano asesinado en Trinidad y Tobago

Un joven venezolano, de 19 años de edad, fue brutalmente asesinado en la ciudad de San Fernando, en Trinidad y Tobago.

La víctima respondía al nombre de Jesús Carlos, originario de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

El suceso ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, 15 de febrero, en la calle Rigsby de esa localidad trinitaria.

Se pudo conocer que el agredido, quien era conocido como “El Peluche”, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca, presuntamente un machete.

Las autoridades de ese país reportaron la participación de ciudadanos trinitenses y un ciudadano de nacionalidad venezolana en el violento crimen. Una vez que cometieron el violento ataque, los agresores huyeron de la escena.

