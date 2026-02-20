Lo mató para quedarse con una máquina de soldar: Cicpc esclarece brutal homicidio

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 72 años de edad fue asesinado violentamente, tras sostener una discusión con otro sujeto, presuntamente, motivada por la posesión de una máquina de soldar.

La víctima quedó identificada como Asdrúbal José López, cuyo crimen se registró en el Barrio Francisco de Miranda I, parroquia Germán Ríos Linares, municipio Cabimas, estado Zulia.

De acuerdo con la publicación del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, el fatal incidente se registró el pasado 21 de enero.

Identifican y capturan al homicida

Funcionarios de la Delegación Municipal Cabimas, realizaron un extenso trabajo de investigación tras el cual lograron identificar y detener al presunto homicida de López, detalló el jefe del organismo policial.

​Por medio de las averiguaciones, se pudo conocer que la víctima sostuvo una fuerte discusión su agresor, quien responde al nombre de Reny José Colina, de 48 años de edad, motivado a que el septuagenario le había prestado una máquina de soldar de alta gama y el detenido no había querido regresársela.

En cambio, el sujeto le llevó una herramienta de menor calidad, en vista de la situación, la víctima le informó que aceptaría esta máquina mientras él le devolvía la que le había prestado inicialmente.

Huyó con la máquina de soldar y el celular de la víctima

Sin embargo, Reny se negó a devolverle la primera máquina y decidió propinarle múltiples puñaladas, las cuales terminaron por quitarle la vida.

Finalmente, el agresor huyó del del sitio del suceso con la máquina de soldar de menor calidad y el celular de la víctima.

Tras la detención del victimario, en la Urbanización Brisas de San José, parroquia Rómulo Betancourt, municipio Cabimas, se recuperaron los objetos por los que se habría originado la disputa y el arma homicida.

