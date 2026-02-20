Así funciona el nuevo portal de atención al contribuyente del Seniat: puedes hacer trámites y denuncias

A través de la red social Instagram, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) puso a disposición de los usuarios su nueva sección de Atención Electrónica a través de su portal web.
De esta manera, el Seniat brinda mayores opciones de atención al contribuyente, para realizar de forma más rápida y sencilla sus trámites, entre ellas consultas y denuncias.
Paso a paso para ingresar
-
Ingresa al portal fiscal del Seniat
-
Hacer click en el ícono En la Sección electrónica encontrarás las opciones para realizar consultas, reportar inconvenientes y efectuar denuncias, haz click en la opción que requieras.
- Ingresa el número de rifa y verifica la información mostrada.
- Completa la información del formulario y presiona enviar para crear la solicitud.
Una vez procesada la información llegará la respuesta a tu correo electrónico asociada al rif,
Debes mantener actualizada tu cuenta de correo electrónico en el rif.
Visite nuestra sección Servicio
