Seniat

Así funciona el nuevo portal de atención al contribuyente del Seniat: puedes hacer trámites y denuncias

Por Yasmely Saltos
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 12:18 am
Así funciona el nuevo portal de atención al contribuyente del Seniat: puedes hacer trámites y denuncias

A través de la red social Instagram, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) puso a disposición de los usuarios su nueva sección de Atención Electrónica a través de su portal web. 

 

De esta manera, el Seniat brinda mayores opciones de atención al contribuyente, para realizar de forma más rápida y sencilla sus trámites, entre ellas consultas y denuncias.  

Paso a paso para ingresar 

  • Ingresa al portal fiscal del Seniat

  • Hacer click en el ícono En la Sección electrónica encontrarás las opciones para realizar consultas, reportar inconvenientes y efectuar denuncias, haz click en la opción que requieras.

  • Ingresa el número de rifa y verifica la información mostrada.
  • Completa la información del formulario y presiona enviar para crear la solicitud.

Una vez procesada la información llegará la respuesta a tu correo electrónico asociada al rif, 

Debes mantener actualizada tu cuenta de correo electrónico en el rif. 

 

 

 

Visite nuestra sección Servicio

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Alquiler
Nueva York
Viernes 20 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América