Copa Libertadores: Deportes Tolima golpea primero y vence al Deportivo Táchira

El Deportivo Táchira vivió una noche amarga este jueves en el Polideportivo de Pueblo Nuevo. En el duelo de ida de la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2026, el conjunto venezolano cedió por la mínima ante un Deportes Tolima que hizo gala de su orden táctico y eficacia para llevarse un botín de oro hacia Ibagué.

A pesar de la expectativa por el debut en esta fase del equipo dirigido por el uruguayo Álvaro «Chino» Recoba, el «Carrusel Aurinegro» no logró capitalizar su localía. El encuentro, que en su primera mitad mostró un trámite equilibrado y pocas opciones claras —salvo una intervención clave del portero Neto Volpi ante Adalberto Peñaranda—, se terminó decantando para la visita en el complemento.

El momento decisivo llegó al minuto 65'. Kelvin Flórez, quien había ingresado apenas cinco minutos antes desde el banco de suplentes, aprovechó una desatención defensiva para "romper el celofán" y anotar el único tanto del compromiso. Con el 0-1, el equipo de Lucas González tomó el control de los tiempos, apoyado en una posesión del 62% que maniató las intenciones de reacción de los locales.

El Táchira, que venía de una clasificación heroica por penales ante The Strongest en la Fase 1, se vio carente de profundidad ofensiva, registrando apenas dos remates al arco en todo el partido. Esta derrota por la mínima deja el panorama sumamente complicado para el cuadro venezolano, que ahora deberá buscar una victoria en suelo cafetero si desea mantener el sueño continental.

La historia definitiva de esta llave se escribirá el próximo jueves 26 de febrero en el Estadio Manuel Murillo Toro. El ganador de este cruce avanzará a la Fase 3, el último escalón previo a la anhelada fase de grupos de la Copa Libertadores.

