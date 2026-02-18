Google revoluciona la conectividad: nuevas rutas de fibra óptica transcontinental

Suscríbete a nuestros canales

America-India Connect es un nuevo proyecto por la empresa Alphabet Inc. que busca reducir la latencia digital y consolidar a la India como el epicentro de la infraestructura de Inteligencia Artificial (IA) para la próxima década.

Esta nueva red de fibra óptica conectará directamente a los Estados Unidos con la India, extendiéndose también hacia otros puntos clave del hemisferio sur de Asia.

Esta infraestructura se suma a los cables ya existentes en el Pacífico, África y Australia, permitiendo que el flujo de datos sea más resistente ante posibles interrupciones y significativamente más veloz.

Nuevo puente digital

Para las empresas de servicios en la nube y desarrollo de software en Bangalore y Delhi, esto es vital para el entrenamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño.

Google también anunció una inversión de $ 60 millones de su división filantrópica, Google.org, para mejorar los servicios públicos mediante IA, el cual esá divida en dos pilares:

$ 30 millones para integrar soluciones de IA en la administración pública india, optimizando desde la salud hasta la logística urbana.

$ 30 millones para apoyar a investigadores locales que utilizan IA en descubrimientos científicos, desde biotecnología hasta energías renovables.

Durante la cumbre de IA en Nueva Delhi, el primer ministro Narendra Modi y el CEO de Google, Sundar Pichai, reafirmaron su alianza.

Google busca capitalizar el inmenso talento técnico de la IA en el sur del país, frente a competidores como Anthropic y Microsoft, con una inversión de $ 15.000 millones.

