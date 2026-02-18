Tecnología

Google revoluciona la conectividad: nuevas rutas de fibra óptica transcontinental

El gigante tecnológico Alphabet Inc. ha dado un paso histórico en su estrategia de expansión global

Por Krisbell Quiñones
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 11:30 am
Google revoluciona la conectividad: nuevas rutas de fibra óptica transcontinental

America-India Connect es un nuevo proyecto por la empresa Alphabet Inc. que busca reducir la latencia digital y consolidar a la India como el epicentro de la infraestructura de Inteligencia Artificial (IA) para la próxima década.

Esta nueva red de fibra óptica conectará directamente a los Estados Unidos con la India, extendiéndose también hacia otros puntos clave del hemisferio sur de Asia.

Esta infraestructura se suma a los cables ya existentes en el Pacífico, África y Australia, permitiendo que el flujo de datos sea más resistente ante posibles interrupciones y significativamente más veloz.

Nuevo puente digital

Para las empresas de servicios en la nube y desarrollo de software en Bangalore y Delhi, esto es vital para el entrenamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño.

Google también anunció una inversión de $ 60 millones de su división filantrópica, Google.org, para mejorar los servicios públicos mediante IA, el cual esá divida en dos pilares: 

  • $ 30 millones para integrar soluciones de IA en la administración pública india, optimizando desde la salud hasta la logística urbana.

  • $ 30 millones para apoyar a investigadores locales que utilizan IA en descubrimientos científicos, desde biotecnología hasta energías renovables.

Durante la cumbre de IA en Nueva Delhi, el primer ministro Narendra Modi y el CEO de Google, Sundar Pichai, reafirmaron su alianza.

Google busca capitalizar el inmenso talento técnico de la IA en el sur del país, frente a competidores como Anthropic y Microsoft, con una inversión de $ 15.000 millones.

