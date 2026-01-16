Dallas "se blinda" para el Mundial 2026: inversión millonaria en tecnología antidrones y refuerzo policial

Suscríbete a nuestros canales

Con la mirada puesta en el verano de 2026, las autoridades de Dallas y del Gobierno Federal de Estados Unidos han puesto en marcha un ambicioso plan de seguridad para garantizar la integridad de los millones de aficionados que visitarán la región durante la Copa Mundial de la FIFA.

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una inversión estratégica de 115 millones de dólares destinada específicamente a tecnología antidrones. El objetivo es proteger infraestructuras críticas y concentraciones masivas frente a aeronaves no tripuladas que puedan ser utilizadas con fines maliciosos, según reseña CBS News.

Dallas: el centro de mando del Mundial

La importancia de Dallas en este operativo es crítica. La ciudad no solo recibirá nueve encuentros en el AT&T Stadium, sino que el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison funcionará como el Centro Internacional de Transmisión (IBC) y el centro operativo de la FIFA, lo que significa que Dallas será, literalmente, el "cerebro" del torneo a nivel global.

Los puntos clave del plan de seguridad incluyen:

Comando Unificado: un Centro de Operaciones Conjuntas liderado por el FBI coordinará a más de 25 agencias de seguridad locales, estatales y federales.

Aumento de Pie de Fuerza: el presupuesto de Dallas para 2026 contempla la contratación de 350 nuevos reclutas policiales, con la meta de alcanzar más de 3,400 oficiales activos para el inicio del torneo.

Ciberseguridad: dado que Dallas albergará la infraestructura tecnológica de transmisión, se han destinado fondos especiales para proteger las redes contra ataques digitales y garantizar la continuidad de las comunicaciones.

"Un esfuerzo sin precedentes"

Travis Houston, Director Adjunto de Gestión de Emergencias de Dallas, calificó los preparativos como un "esfuerzo de seguridad sin precedentes". El plan no solo cubre los estadios, sino también los Fan Festivals en Fair Park (donde se esperan hasta 35,000 personas diarias) y las zonas de hoteles donde se hospedarán las delegaciones internacionales.

Además del despliegue tecnológico, las autoridades están trabajando estrechamente con México y Canadá para estandarizar los protocolos de control fronterizo y respuesta ante emergencias, asegurando que el flujo de visitantes sea seguro y eficiente.

